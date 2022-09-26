ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Организаторам псевдореферендумов в Донецкой и Луганской областях сообщено о подозрении

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители расследуют дела против организаторов незаконных референдумов
Правоохранители расследуют дела против организаторов незаконных референдумов
Фото: EPA

Правоохранители сообщили о подозрении псевдоглавам "центральных избирательных комиссий" "ДНР" и "ЛНР", председателю "общественной палаты "ДНР", одной из организаторов "общественного штаба референдума "ЛНР". Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram 26 сентября.

Их подозревают в посягательстве на территориальную целостность и в коллаборационной деятельности. Отмечается, что они являются центральными фигурами при проведении псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.

Служба безопасности Украины назвала имена и фамилии граждан, которым сообщено о подозрении. Это Владимир Высоцкий, "председатель центральной избирательной комиссии "ДНР"; Елена Кравченко, "председатель центральной избирательной комиссии "ЛНР"; Александр Кофман – "глава общественной палаты "ДНР"; Марина Филиппова – "советница председателя "ЛНР".

Все четверо объявлены в розыск, добавили в СБУ.

Подробности о деятельности подозреваемых рассказали в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в сентябре 2022 года житель города Макеевка как председатель "общественной палаты "ДНР" провел заседание, по результатам которого утвердил и направил так называемому "председателю "ДНР" обращение о проведении псевдореферендума. Также он выступал на эту тему в подконтрольных оккупантам СМИ.

Еще один подозреваемый – псевдоглава "ЦИК "ДНР", который разработал порядок проведения незаконного голосования и руководил созданием 25 территориальных избирательных комиссий" и "участков", в том числе на территории России.

В июле 2022 года советник "председателя" "ЛНР" провела заседание так называемой общественной палаты "ЛНР" и участвовала в создании общественного штаба референдума. Штаб в том числе вел пропагандистсткую работу, агитационные мероприятия, распространял материалы с призывами к участию в незаконном референдуме.

Еще одна подозреваемая – псевдоглава "ЦИК ЛНР". Она создавала "территориальные избирательные комиссии", приняла порядок их финансирования из "бюджета "ЛНР", определила перечень документов, порядок "голосования", в том числе путем поквартирного обхода жителей. Кроме того, по ее инициативе на каждом избирательном участке присутствовали представители так называемого МВД "ЛНР" и народной милиции "ЛНР".

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с призывом организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях также приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Украины начались пятидневные псевдореферендумы. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Теги: Россия, СБУ, Луганская область, референдум, Донецкая область, подозрение, ЛДНР, Офис генпрокурора, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре G
Дмитрий ГОРДОН
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
Гапчинская показала старшую дочь и неожиданную встречу с мужем
Гапчинская показала старшую дочь и неожиданную встречу с мужем
"Самая горячая женщина в истории человечества". 57-летняя Херли в купальнике вблизи показала бюст и зону бикини
"Самая горячая женщина в истории человечества". 57-летняя Херли в купальнике вблизи показала бюст и зону бикини
Потап, вернувшийся из Испании в Украину, показал свою поездку в волонтерскую организацию
Потап, вернувшийся из Испании в Украину, показал свою поездку в волонтерскую организацию
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото
Рианна станет хедлайнером Супербоул 2023
Рианна станет хедлайнером Супербоул 2023
56-летняя Робин Райт подала на развод с 38-летним мужем спустя четыре года после свадьбы
56-летняя Робин Райт подала на развод с 38-летним мужем спустя четыре года после свадьбы
Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II
Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II
Анатолий Анатолич в Париже стал жертвой грабителей
Анатолий Анатолич в Париже стал жертвой грабителей
64-летний Болдуин в восьмой раз стал отцом. Видео
64-летний Болдуин в восьмой раз стал отцом. Видео
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (510523)
2
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (93432)
3
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (66456)
4
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (54044)
5
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии (38112)
6
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (24351)
7
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку (23528)
8
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной (19017)
 
 
 
 