Организаторам псевдореферендумов в Донецкой и Луганской областях сообщено о подозрении

Их подозревают в посягательстве на территориальную целостность и в коллаборационной деятельности. Отмечается, что они являются центральными фигурами при проведении псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.
Служба безопасности Украины назвала имена и фамилии граждан, которым сообщено о подозрении. Это Владимир Высоцкий, "председатель центральной избирательной комиссии "ДНР"; Елена Кравченко, "председатель центральной избирательной комиссии "ЛНР"; Александр Кофман – "глава общественной палаты "ДНР"; Марина Филиппова – "советница председателя "ЛНР".
Все четверо объявлены в розыск, добавили в СБУ.
Подробности о деятельности подозреваемых рассказали в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, в сентябре 2022 года житель города Макеевка как председатель "общественной палаты "ДНР" провел заседание, по результатам которого утвердил и направил так называемому "председателю "ДНР" обращение о проведении псевдореферендума. Также он выступал на эту тему в подконтрольных оккупантам СМИ.
Еще один подозреваемый – псевдоглава "ЦИК "ДНР", который разработал порядок проведения незаконного голосования и руководил созданием 25 территориальных избирательных комиссий" и "участков", в том числе на территории России.
В июле 2022 года советник "председателя" "ЛНР" провела заседание так называемой общественной палаты "ЛНР" и участвовала в создании общественного штаба референдума. Штаб в том числе вел пропагандистсткую работу, агитационные мероприятия, распространял материалы с призывами к участию в незаконном референдуме.
Еще одна подозреваемая – псевдоглава "ЦИК ЛНР". Она создавала "территориальные избирательные комиссии", приняла порядок их финансирования из "бюджета "ЛНР", определила перечень документов, порядок "голосования", в том числе путем поквартирного обхода жителей. Кроме того, по ее инициативе на каждом избирательном участке присутствовали представители так называемого МВД "ЛНР" и народной милиции "ЛНР".
19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с призывом организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.
20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях также приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Украины начались пятидневные псевдореферендумы. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".