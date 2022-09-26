Организаторам псевдореферендумов в Донецкой и Луганской областях сообщено о подозрении

Их подозревают в посягательстве на территориальную целостность и в коллаборационной деятельности. Отмечается, что они являются центральными фигурами при проведении псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.

Служба безопасности Украины назвала имена и фамилии граждан, которым сообщено о подозрении. Это Владимир Высоцкий, "председатель центральной избирательной комиссии "ДНР"; Елена Кравченко, "председатель центральной избирательной комиссии "ЛНР"; Александр Кофман – "глава общественной палаты "ДНР"; Марина Филиппова – "советница председателя "ЛНР".

Все четверо объявлены в розыск, добавили в СБУ.

Подробности о деятельности подозреваемых рассказали в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в сентябре 2022 года житель города Макеевка как председатель "общественной палаты "ДНР" провел заседание, по результатам которого утвердил и направил так называемому "председателю "ДНР" обращение о проведении псевдореферендума. Также он выступал на эту тему в подконтрольных оккупантам СМИ.

Еще один подозреваемый – псевдоглава "ЦИК "ДНР", который разработал порядок проведения незаконного голосования и руководил созданием 25 территориальных избирательных комиссий" и "участков", в том числе на территории России.

В июле 2022 года советник "председателя" "ЛНР" провела заседание так называемой общественной палаты "ЛНР" и участвовала в создании общественного штаба референдума. Штаб в том числе вел пропагандистсткую работу, агитационные мероприятия, распространял материалы с призывами к участию в незаконном референдуме.

Еще одна подозреваемая – псевдоглава "ЦИК ЛНР". Она создавала "территориальные избирательные комиссии", приняла порядок их финансирования из "бюджета "ЛНР", определила перечень документов, порядок "голосования", в том числе путем поквартирного обхода жителей. Кроме того, по ее инициативе на каждом избирательном участке присутствовали представители так называемого МВД "ЛНР" и народной милиции "ЛНР".