Оккупанты подвели итоги псевдореферендумов еще в начале сентября – перехват СБУ

"Голосование" нужно только для создания нужной картинки на российском телевидении – СБУ Фото: Андрющенко Time / Telegram

На записи две жительницы ОРДЛО говорят о голосовании, и одна из них знает, что еще в начале сентября были готовы документы об аннексии, основанные на результатах "референдума". Оккупанты проводят его с 23 сентября.

"Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочь работает в министерстве социальной политики "ДНР". Она все знает. Она сказала: еще в начале сентября были подписаны документы о вхождении "ДНР" в административных границах Донецкой и Луганской области в состав Российской Федерации", – говорит она.

В распоряжении СБУ находится большое количество доказательств того, что нынешнее абсолютно незаконное голосование – полная фикция. Оно нужно только для создания нужной картинки на российском телевидении, говорится в сообщении.

Женщины на записи также жалуются, что РФ "просто уничтожает" местное население, убивая простых людей.