Оккупанты подвели итоги псевдореферендумов еще в начале сентября – перехват СБУ

На записи две жительницы ОРДЛО говорят о голосовании, и одна из них знает, что еще в начале сентября были готовы документы об аннексии, основанные на результатах "референдума". Оккупанты проводят его с 23 сентября.
"Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочь работает в министерстве социальной политики "ДНР". Она все знает. Она сказала: еще в начале сентября были подписаны документы о вхождении "ДНР" в административных границах Донецкой и Луганской области в состав Российской Федерации", – говорит она.
В распоряжении СБУ находится большое количество доказательств того, что нынешнее абсолютно незаконное голосование – полная фикция. Оно нужно только для создания нужной картинки на российском телевидении, говорится в сообщении.
Женщины на записи также жалуются, что РФ "просто уничтожает" местное население, убивая простых людей.
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Оккупанты намерены объявить, что по "результатам" голосования на псевдореферендуме 90% жителей Донецкой и Луганской областей хотят "присоединиться к РФ". Об этом 23 сентября сообщило российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю. Явку при этом укажут на уровне 90%. В Херсонской и Запорожской областях захватчики также хотят огласить, что примерно 90% выступают за "присоединение" при явке около 80%.