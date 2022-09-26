"Какая красивая немецкая кошка! А у нас их уже 30". Посол Украины поблагодарил ФРГ за зенитные САУ Gepard и намекнул на "больших кошек" – танки Leopard

Макеев опубликовал видео с фронта, где украинские военные передвигаются на немецких зенитных установках Gepard.

"Какая красивая немецкая кошка! А у нас их уже 30. Спасибо, Германия", – написал посол.

"Еще одна большая кошка, которая может помочь нам отогнать в Россию российских медведей, вторгшихся в Украину, чтобы "расширить свой ареал на западе", – это леопарды", – добавил он, имея в виду немецкие танки Leopard, которые Украина уже неоднократно запрашивала у ФРГ.

Was für eine schöne deutsche Katze! Und wir haben schon 30 davon. Danke, * .



Eine weitere Raubkatze, die uns helfen kann, die zur ‘Erweiterung ihres Lebensraumes im Westen’ in die Ukraine eingedrungenen russischen Bären zurück nach Russland zu vertreiben, sind Leoparden * . https://t.co/tbfNvbpvcO — Oleksii Makeiev * (@Makeiev) September 26, 2022

Украина в начале сентября получила четыре зенитные самоходные артиллерийские установки (САУ) Gepard из Германии, доведя общее число единиц этого вооружения до 24, сообщалось на сайте правительства ФРГ 13 сентября. Еще шесть Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним готовятся к поставке в Украину, было сказано в том же сообщении. Исходя из поста Макеева, они уже, вероятно, могли быть отправлены в Украину.

О том, что Германия передала Украине первые три немецкие зенитки Gepard, 25 июля рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Возможности немецких САУ Gepard 8 августа показало оперативное командование "Юг" ВСУ.