"Какая красивая немецкая кошка! А у нас их уже 30". Посол Украины поблагодарил ФРГ за зенитные САУ Gepard и намекнул на "больших кошек" – танки Leopard

Макеев опубликовал видео с фронта, где украинские военные передвигаются на немецких зенитных установках Gepard.
"Какая красивая немецкая кошка! А у нас их уже 30. Спасибо, Германия", – написал посол.
"Еще одна большая кошка, которая может помочь нам отогнать в Россию российских медведей, вторгшихся в Украину, чтобы "расширить свой ареал на западе", – это леопарды", – добавил он, имея в виду немецкие танки Leopard, которые Украина уже неоднократно запрашивала у ФРГ.
Was für eine schöne deutsche Katze! Und wir haben schon 30 davon. Danke, * .— Oleksii Makeiev * (@Makeiev) September 26, 2022
Eine weitere Raubkatze, die uns helfen kann, die zur ‘Erweiterung ihres Lebensraumes im Westen’ in die Ukraine eingedrungenen russischen Bären zurück nach Russland zu vertreiben, sind Leoparden * . https://t.co/tbfNvbpvcO
Украина в начале сентября получила четыре зенитные самоходные артиллерийские установки (САУ) Gepard из Германии, доведя общее число единиц этого вооружения до 24, сообщалось на сайте правительства ФРГ 13 сентября. Еще шесть Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним готовятся к поставке в Украину, было сказано в том же сообщении. Исходя из поста Макеева, они уже, вероятно, могли быть отправлены в Украину.
О том, что Германия передала Украине первые три немецкие зенитки Gepard, 25 июля рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Возможности немецких САУ Gepard 8 августа показало оперативное командование "Юг" ВСУ.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.
12 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".
В то же время в июне в Украину доставили 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, предоставленные Германией и Нидерландами. Позже эти страны пообещали передать еще шесть установок. 19 сентября пресс-служба минобороны Германии со ссылкой на заявление главы ведомства Кристине Ламбрехт заявило, что Украина получит дополнительно еще четыре установки, общее количество составит 22 единицы.