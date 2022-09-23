В Бундестаге не смогли проголосовать за немедленную передачу танков Украине

Немецкие депутаты не захотели сразу давать Украине танки и другое вооружение Фото: ЕРА

Инициатором документа выступил оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Законопроект предусматривает предоставление немедленного разрешения на передачу Украине боевых танков и бронетранспортеров, а также дополнительное тяжелое вооружение.

Во время обсуждений в Бундестаге депутат от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, возглавляющая парламентский комитет по обороне, призвала коллег немедленно поддержать документ.

"В нынешней военной ситуации, в которой украинская армия постепенно отвоевывает свои территории, мы должны поставить как минимум БТР Fuchs и боевую машину пехоты Marder. А если этого требует ситуация, возможно, и боевой танк Leopard", — подчеркнула она.

Тем не менее, во время голосования так называемая "светофорная коалиция" (Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия) и члены левой фракции не дали принять немедленное решение. Заявка была передана на рассмотрение комитета по иностранным делам, и теперь для ее рассмотрения потребуется больше времени.

Тем временем группа вооружений Rheinmetall предложила поставить 100 бронетранспортеров типа Marder к первому кварталу 2023 года. Первые автомобили уже готовы к передаче.