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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бундестаге не смогли проголосовать за немедленную передачу танков Украине

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Немецкие депутаты не захотели сразу давать Украине танки и другое вооружение
Немецкие депутаты не захотели сразу давать Украине танки и другое вооружение
Фото: ЕРА

Немецкий парламент не смог проголосовать за законопроект, который предусматривает немедленную передачу Украине западных танков и другой бронетехники. Об этом сообщило NTV 22 сентября.

Инициатором документа выступил оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Законопроект предусматривает предоставление немедленного разрешения на передачу Украине боевых танков и бронетранспортеров, а также дополнительное тяжелое вооружение.

Во время обсуждений в Бундестаге депутат от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, возглавляющая парламентский комитет по обороне, призвала коллег немедленно поддержать документ.

"В нынешней военной ситуации, в которой украинская армия постепенно отвоевывает свои территории, мы должны поставить как минимум БТР Fuchs и боевую машину пехоты Marder. А если этого требует ситуация, возможно, и боевой танк Leopard", — подчеркнула она.

Тем не менее, во время голосования так называемая "светофорная коалиция" (Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия) и члены левой фракции не дали принять немедленное решение. Заявка была передана на рассмотрение комитета по иностранным делам, и теперь для ее рассмотрения потребуется больше времени.

Тем временем группа вооружений Rheinmetall предложила поставить 100 бронетранспортеров типа Marder к первому кварталу 2023 года. Первые автомобили уже готовы к передаче.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Украинская сторона настаивает, что хочет получить от Германии боевые танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. В свою очередь Шольц заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

Синистр обороны Германии Кристине Ламбрехт 12 сентября заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

21 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Германии передать Украине немецкие боевые танки.

Теги: Германия, танки, военная техника, Бундестаг, голосование, война России против Украины
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