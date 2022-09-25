Зеленский заявил, что Украина получила от США зенитные комплексы NASAMS

Поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) он назвал необходимостью для Украины.

"Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Я хочу поблагодарить президента [Джо] Байдена за положительное решение, которое уже принято, а также Конгресс США, мы получили NASAMS. Это системы ПВО", – сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что этих ЗРК "и близко не хватит, чтобы покрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев".

Президент Украины объяснил, что Украине нужна безопасность, чтобы украинцы вернулись домой.

"Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут здесь работать и будут платить налоги, и тогда у нас не будет дефицита в $5 млрд в нашем бюджете. Так что это будет позитив для всех", – считает Зеленский.

Он напомнил, что США во время войны ежемесячно выделяют Украине для поддержки экономики $1,5 млрд.

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Зеленский не уточнил, сколько систем NASAMS получила Украина. Ранее планировалось передать Украине два такие ЗРК.