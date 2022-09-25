Зеленский заявил, что Украина получила от США зенитные комплексы NASAMS

Поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) он назвал необходимостью для Украины.
"Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Я хочу поблагодарить президента [Джо] Байдена за положительное решение, которое уже принято, а также Конгресс США, мы получили NASAMS. Это системы ПВО", – сказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что этих ЗРК "и близко не хватит, чтобы покрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев".
Президент Украины объяснил, что Украине нужна безопасность, чтобы украинцы вернулись домой.
"Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут здесь работать и будут платить налоги, и тогда у нас не будет дефицита в $5 млрд в нашем бюджете. Так что это будет позитив для всех", – считает Зеленский.
Он напомнил, что США во время войны ежемесячно выделяют Украине для поддержки экономики $1,5 млрд.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский не уточнил, сколько систем NASAMS получила Украина. Ранее планировалось передать Украине два такие ЗРК.
В конце июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности.
1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона.
30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.
24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.