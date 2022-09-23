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Израиль не предоставил Украине никакого оружия с начала полномасштабной российской агрессии – Зеленский

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Зеленский заявил об отсутствии помощи со стороны Израиля
Зеленский заявил об отсутствии помощи со стороны Израиля
Фото: depositphotos.com

Израиль не предоставил Украине никакой помощи от начала полномасштабной российской агрессии, но в это же время он экспортировал оружие в другие государства. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью Ouest-France.

"Я шокирован. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль. Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что он не винит лидеров государства.  

"Я не виню лидеров. Я констатирую факты: были дискуссии с руководством Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние России на Израиль", – рассказал он.

При этом президент сказал, что считает Израиль независимым государством и отметил, что гражданское общество поддерживает Украину.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению  и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи.

Министр обороны Израиля Бени Ганц анонсировал поставку Украине шлемов и бронежилетов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий, 20 апреля, после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым, число не уточнялось. 

Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии. Об этом 25 мая написало издание Axios

Теги: Украина, Израиль, оружие, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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