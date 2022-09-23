Израиль не предоставил Украине никакого оружия с начала полномасштабной российской агрессии – Зеленский

"Я шокирован. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль. Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что он не винит лидеров государства.

"Я не виню лидеров. Я констатирую факты: были дискуссии с руководством Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние России на Израиль", – рассказал он.

При этом президент сказал, что считает Израиль независимым государством и отметил, что гражданское общество поддерживает Украину.