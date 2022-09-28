"Это реальная угроза". Посол Германии прокомментировала ядерные угрозы Путина

Посол отметила, что президент России Владимир Путин пытается шантажировать мир ядерным оружием.
"Полномасштабная агрессия показала нам, что нужно очень серьезно воспринимать то, что он говорит и что пишет. Наша логика с Путиным просто не работает. Этот ядерный шантаж – это действительно шантаж, но нельзя думать, что ничего не будет. Это реальная угроза. Потому что мы в январе тоже думали, что ничего не будет, но в феврале произошло вторжение", – сказала она.
По словам Фельдгузен, на данный момент миру необходимо давать России четкий сигнал о последствиях применения ядерного оружия. Однако поддаваться шантажу – плохая идея, считает она.
"Если уступить шантажисту один раз, то не будешь знать, что шантажист сделает в следующий раз", – сказала она.
Фельгузен отметила, что немецкие военные аналитики видят меньшую вероятность ядерного удара по Киеву по сравнению с другими территориями, но это касается именно сегодняшнего дня и все может измениться в любой момент.
"Но мы все-таки надеемся, что ничего не будет", – сказала она.
Если же Россия решится пересечь "красную линию", то Германия будет действовать вместе с другими партнерами по НАТО, так как в военной сфере решения принимаются всеми союзниками, добавила Фельдгузен.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.
Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия могут иметь последствия и для других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.