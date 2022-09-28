"Это реальная угроза". Посол Германии прокомментировала ядерные угрозы Путина

Посол отметила, что президент России Владимир Путин пытается шантажировать мир ядерным оружием.

"Полномасштабная агрессия показала нам, что нужно очень серьезно воспринимать то, что он говорит и что пишет. Наша логика с Путиным просто не работает. Этот ядерный шантаж – это действительно шантаж, но нельзя думать, что ничего не будет. Это реальная угроза. Потому что мы в январе тоже думали, что ничего не будет, но в феврале произошло вторжение", – сказала она.

По словам Фельдгузен, на данный момент миру необходимо давать России четкий сигнал о последствиях применения ядерного оружия. Однако поддаваться шантажу – плохая идея, считает она.

"Если уступить шантажисту один раз, то не будешь знать, что шантажист сделает в следующий раз", – сказала она.

Фельгузен отметила, что немецкие военные аналитики видят меньшую вероятность ядерного удара по Киеву по сравнению с другими территориями, но это касается именно сегодняшнего дня и все может измениться в любой момент.

"Но мы все-таки надеемся, что ничего не будет", – сказала она.

Если же Россия решится пересечь "красную линию", то Германия будет действовать вместе с другими партнерами по НАТО, так как в военной сфере решения принимаются всеми союзниками, добавила Фельдгузен.