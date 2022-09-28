Зеленский: Разрушительные последствия должны наступать для России уже сейчас

"Россия заговорила о ядерном оружии. Российские пропагандисты говорят еще громче, чем раньше, что удары и аннексии ждут не только наше государство, но и другие – от Казахстана до стран Балтии, от Грузии до Молдовы и Польши", – сказал он.

По словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин очень откровенно говорит о том, что "ему хочется сломать зерновую экспортную инициативу", от которой зависит продовольственная безопасность десятков миллионов человек.

Президент Украины обратил внимание участников встречи на ситуацию с атомными объектами Украины. По его словам, впервые в истории атомную станцию обстреляли из танков "прямой наводкой". Также впервые в истории крылатыми ракетами был нанесен удар по территории атомной станции.

По его мнению, Россия это все делает потому, что видит дефицит превентивности в мире, поэтому "разрушительные последствия для нее должны наступать уже сейчас".

"Уже сам факт таких угроз, уже сам факт такой риторики. Только превентивные действия могут показать, что мир ничего не "проглотит" и что агрессору придется заплатить за все это мучительную цену. Делать это сейчас, действовать превентивно – значит не допускать катастрофического вреда. Реагировать же, когда российские удары уже случатся – это и получить вред и оказаться на новом уровне эскалации", – заявил Зеленский.

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