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Зеленский: Разрушительные последствия должны наступать для России уже сейчас

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия видит дефицит превентивности в мире
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия видит дефицит превентивности в мире
Фото: president.gov.ua

Россия видит дефицит превентивности в мире, поэтому позволяет себе, в частности, обстрелы атомных объектов в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета, сообщила 28 сентября его пресс-служба.

"Россия заговорила о ядерном оружии. Российские пропагандисты говорят еще громче, чем раньше, что удары и аннексии ждут не только наше государство, но и другие – от Казахстана до стран Балтии, от Грузии до Молдовы и Польши", – сказал он.

По словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин очень откровенно говорит о том, что "ему хочется сломать зерновую экспортную инициативу", от которой зависит продовольственная безопасность десятков миллионов человек.

Президент Украины обратил внимание участников встречи на ситуацию с атомными объектами Украины. По его словам, впервые в истории атомную станцию обстреляли из танков "прямой наводкой". Также впервые в истории крылатыми ракетами был нанесен удар по территории атомной станции.

По его мнению, Россия это все делает потому, что видит дефицит превентивности в мире, поэтому "разрушительные последствия для нее должны наступать уже сейчас".

"Уже сам факт таких угроз, уже сам факт такой риторики. Только превентивные действия могут показать, что мир ничего не "проглотит" и что агрессору придется заплатить за все это мучительную цену. Делать это сейчас, действовать превентивно – значит не допускать катастрофического вреда. Реагировать же, когда российские удары уже случатся – это и получить вред и оказаться на новом уровне эскалации", – заявил Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офис Президента Украины / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия с начала войны выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

21 сентября Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

28 сентября Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои временно оккупированные территории – тогда можно будет говорить об окончании войны.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, Гарвард, Офис президента Украины, зерно
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