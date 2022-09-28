Зеленский: Очевидно, Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу

Зеленский призвал действовать немедленно в связи с заявлениями в РФ о зерновой инициативе Фото: president.gov.ua

"Сегодня же в Москве прозвучали очередные лживые заявления по поводу очень важного достижения Украины и наших партнеров – восстановление нашего морского зернового экспорта. Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. Информируем партнеров по этому поводу", – заявил Зеленский.

По его словам, только в странах Африки украинскую аграрную продукцию за это время экспортировали в Алжир, Эфиопию, Египет, Ливию, Кению, Сомали, Судан, Тунис.

"Чтобы Россия снова не поставила эти и другие страны в условия продовольственного кризиса, нужно действовать немедленно", – добавил президент.

Зеленский не уточнил, чьи лживые заявления из Москвы имел ввиду.

Президент России Владимир Путин 27 сентября рассуждал об экспорте продовольствия из Украины на совещании о ходе сезонных полевых работ. Как пишет сайт Кремля, Путин обвинил Запад в "провоцировании глобального продовольственном кризисе" и заявил о "хищнической политике богатейших стран".

"При этом зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН. А из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Европейский союз. Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше", – добавил он.