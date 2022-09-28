ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Очевидно, Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский призвал действовать немедленно в связи с заявлениями в РФ о зерновой инициативе
Зеленский призвал действовать немедленно в связи с заявлениями в РФ о зерновой инициативе
Фото: president.gov.ua

За время действия "зернового коридора" из Украины экспортировали более 5 млн тонн продовольствия, статистика экспорта прозрачна и доступна всем в международном сообществе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения 27 сентября, президента цитирует его пресс-служба.

"Сегодня же в Москве прозвучали очередные лживые заявления по поводу очень важного достижения Украины и наших партнеров – восстановление нашего морского зернового экспорта. Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. Информируем партнеров по этому поводу", – заявил Зеленский. 

По его словам, только в странах Африки украинскую аграрную продукцию за это время экспортировали в Алжир, Эфиопию, Египет, Ливию, Кению, Сомали, Судан, Тунис.

"Чтобы Россия снова не поставила эти и другие страны в условия продовольственного кризиса, нужно действовать немедленно", – добавил президент.

Зеленский не уточнил, чьи лживые заявления из Москвы имел ввиду. 

Президент России Владимир Путин 27 сентября рассуждал об экспорте продовольствия из Украины на совещании о ходе сезонных полевых работ. Как пишет сайт Кремля, Путин обвинил Запад в "провоцировании глобального продовольственном кризисе" и заявил о "хищнической политике богатейших стран". 

"При этом зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН. А из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Европейский союз. Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше", – добавил он. 

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

В сентябре украинское правительство согласовало бесплатную передачу 50 тыс. тонн пшеницы Сомали и Эфиопии. В МИД проинформировали, что Украина выделяет зерно как гуманитарную помощь – в ответ на вызовы, стоящие перед населением африканских стран в сфере продовольственной безопасности. Как заявляли в МИД, в проекте участвуют западные страны – Франция и Германия, они берут на себя расходы на доставку груза. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Египет, Тунис, Африка, Сомали, экспорт, Кения, Алжир, Судан, Владимир Зеленский, Эфиопия, пшеница, соглашение, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости
"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости
Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком
Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком
"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину
"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину
Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком
Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой
Защищающий Украину Нелипа показал фото с "боевым котом"
Защищающий Украину Нелипа показал фото с "боевым котом"
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
В России умер Борис Моисеев
В России умер Борис Моисеев
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (112227)
2
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (106816)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (93102)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (76052)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (54674)
6
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (25724)
7
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью (19488)
8
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (19045)
 
 
 
 