Из одесских портов вышли еще девять судов с агропродукцией

Среди балкеров – самый большой кейпсайз Maran Excellence (115 тыс. тонн зерновых), а также Nord Wind с 27,3 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса.
"С 1 августа из украинских портов вышло 231 судно с 5,29 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что кейпсайз – это категория балкеров с грузоподъемностью более 150 тыс. тонн.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.