Из одесских портов вышли еще девять судов с агропродукцией

Среди балкеров – самый большой кейпсайз Maran Excellence (115 тыс. тонн зерновых), а также Nord Wind с 27,3 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса.

"С 1 августа из украинских портов вышло 231 судно с 5,29 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кейпсайз – это категория балкеров с грузоподъемностью более 150 тыс. тонн.