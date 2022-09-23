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Из одесских портов в страны Азии и Африки отправились еще 11 судов с продовольствием

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Из портов Одессы вышли еще 11 суден с украинским продовольствием
Из портов Одессы вышли еще 11 суден с украинским продовольствием
Фото: depositphotos.com

Из портов Одессы вышли еще 11 судов с украинским продовольствием, которые направляются в страны Африки и Азии. Об этом 23 сентября сообщило Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"23 сентября из портов Одессы, Черноморска и порта Южный отправились 11 судов. На борту 201 тыс. тонн продовольствия для стран Азии и Африки", – говорится в сообщении.

По информации министерства, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже было экспортировано 4,58 млн тонн агропродукции. В общей сложности из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки вышли 203 судна с продовольствием.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid024KSuAek19Jf6waEEy3FhvjnwVRdV2Uxp3NRDWTX7KbfYV9bj8hLJ8svScaWF4xVSl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

По состоянию на 19 сентября из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки. В целом уже экспортировано 3,9 млн тонн агропродукции.

20 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжить срок действия соглашения о транзите украинского зерна через Черное море.

Теги: Украина, Одесса, Африка, Министерство инфраструктуры, экспорт, Европа, Южный, Черноморск, зерно
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