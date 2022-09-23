Из одесских портов в страны Азии и Африки отправились еще 11 судов с продовольствием

Из портов Одессы вышли еще 11 суден с украинским продовольствием Фото: depositphotos.com

"23 сентября из портов Одессы, Черноморска и порта Южный отправились 11 судов. На борту 201 тыс. тонн продовольствия для стран Азии и Африки", – говорится в сообщении.

По информации министерства, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже было экспортировано 4,58 млн тонн агропродукции. В общей сложности из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки вышли 203 судна с продовольствием.