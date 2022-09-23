Из одесских портов в страны Азии и Африки отправились еще 11 судов с продовольствием

"23 сентября из портов Одессы, Черноморска и порта Южный отправились 11 судов. На борту 201 тыс. тонн продовольствия для стран Азии и Африки", – говорится в сообщении.
По информации министерства, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже было экспортировано 4,58 млн тонн агропродукции. В общей сложности из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки вышли 203 судна с продовольствием.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.
По состоянию на 19 сентября из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки. В целом уже экспортировано 3,9 млн тонн агропродукции.
20 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжить срок действия соглашения о транзите украинского зерна через Черное море.