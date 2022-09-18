Из трех портов Украины 18 сентября выйдут 10 судов с зерном для стран Африки, Азии и Европы – Мининфраструктуры

"Зерновая инициатива": 18 сентября из портов Одесса, Черноморск и Пивденный запланирован отход 10 судов с 169,3 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – говорится в сообщении.

В украинском ведомстве отметили, что по состоянию на 10.00 уже вышли восемь судов, все – из Одессы. Еще два судна ожидают "своей очереди и благоприятных условий".

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 3,7 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 165 судов с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки", – объяснили в Мининфраструктуры.