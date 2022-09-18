Из трех портов Украины 18 сентября выйдут 10 судов с зерном для стран Африки, Азии и Европы – Мининфраструктуры

"Зерновая инициатива": 18 сентября из портов Одесса, Черноморск и Пивденный запланирован отход 10 судов с 169,3 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – говорится в сообщении.
В украинском ведомстве отметили, что по состоянию на 10.00 уже вышли восемь судов, все – из Одессы. Еще два судна ожидают "своей очереди и благоприятных условий".
"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 3,7 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 165 судов с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки", – объяснили в Мининфраструктуры.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.