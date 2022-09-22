В рамках "зерновой инициативы" из портов Украины экспортировано уже 4,38 млн тонн зерна – Мининфраструктуры

22 сентября балкер (специализированное судно для перевозки грузов насыпью. – "ГОРДОН") BC VANESSA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, покинул Одесский порт с 30 тыс. тонн пшеницы на борту. Это одно из семи судов, которые сегодня вывезли из портов "Большой Одессы" 107,5 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

В министерстве заявили, что балкер прибудет в порт в Пакистане, где пшеница будет разгружена и доставлена жителям Афганистана.

Со старта реализации "зерновой инициативы" из украинских портов отправились 192 судна. В целом экспортировано в страны Азии, Европы и Африки 4,38 млн тонн агропродукции, отметили в Мининфраструктуры.