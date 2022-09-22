В рамках "зерновой инициативы" из портов Украины экспортировано уже 4,38 млн тонн зерна – Мининфраструктуры

22 сентября балкер (специализированное судно для перевозки грузов насыпью. – "ГОРДОН") BC VANESSA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, покинул Одесский порт с 30 тыс. тонн пшеницы на борту. Это одно из семи судов, которые сегодня вывезли из портов "Большой Одессы" 107,5 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.
В министерстве заявили, что балкер прибудет в порт в Пакистане, где пшеница будет разгружена и доставлена жителям Афганистана.
Со старта реализации "зерновой инициативы" из украинских портов отправились 192 судна. В целом экспортировано в страны Азии, Европы и Африки 4,38 млн тонн агропродукции, отметили в Мининфраструктуры.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.
По состоянию на 19 сентября из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки. В целом уже экспортировано 3,9 млн тонн агропродукции.
20 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжить срок действия соглашения о транзите украинского зерна через Черное море.