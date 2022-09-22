ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В рамках "зерновой инициативы" из портов Украины экспортировано уже 4,38 млн тонн зерна – Мининфраструктуры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Балкер BC VANESSA покинул Одесский порт с 30 тыс. тонн пшеницы на борту
Балкер BC VANESSA покинул Одесский порт с 30 тыс. тонн пшеницы на борту
Фото: Министерство инфраструктуры Украины / Facebook

Четвертое зафрахтованное Организацией Объединенных Наций судно отправилось с украинской пшеницей для Афганистана. Об этом 22 сентября сообщило Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

22 сентября балкер (специализированное судно для перевозки грузов насыпью. – "ГОРДОН"BC VANESSA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, покинул Одесский порт с 30 тыс. тонн пшеницы на борту. Это одно из семи судов, которые сегодня вывезли из портов "Большой Одессы" 107,5 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

В министерстве заявили, что балкер прибудет в порт в Пакистане, где пшеница будет разгружена и доставлена жителям Афганистана.

Со старта реализации "зерновой инициативы" из украинских портов отправились 192 судна. В целом экспортировано в страны Азии, Европы и Африки 4,38 млн тонн агропродукции, отметили в Мининфраструктуры.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0ZQ65oQVJdx8J9mwgLDwEFcAPgpsS8zPgpxr9hUc8pnt9k4EWXFUrwTSsgX5pAYKZl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

По состоянию на 19 сентября из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки. В целом уже экспортировано 3,9 млн тонн агропродукции.

20 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжить срок действия соглашения о транзите украинского зерна через Черное море.

Теги: Украина, Одесса, Пакистан, ООН, Афганистан, экспорт, транзит, судно, перевозки, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, порт, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Украинские правоохранители сообщили о подозрении капитанам кораблей, вывозивших зерно из Украины
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Украина сообщила о подозрении капитанам двух российских судов, вывозивших краденое украинское зерно из Крыма
8 сентября, 2022 13.46
В АМПУ рассказали о результатах работы зернового коридора
"Это очень хороший результат". Администрация морпортов сообщила, что за украинским зерном стоит очередь из 64 кораблей
2 сентября, 2022 14.44
"Зерновое соглашение" было подписано в июле
ВОЙНА В УКРАИНЕ, ДЕНЬГИ
В рамках "зерновой инициативы" из Украины экспортировали уже 4,1 млн тонн зерна – Мининфраструктуры
20 сентября, 2022 23.35
Балкер BC VANESSA зашел в порт Одесса под погрузку 30 тыс. тонн пшеницы
В порт Украины зашло уже четвертое зафрахтованное ООН судно – Мининфраструктуры
20 сентября, 2022 11.35
Всего из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием
Из украинских портов отправлены еще четыре судна с продовольствием – Мининфраструктуры
19 сентября, 2022 16.24
Вывоз зерна происходит в рамках соглашения, подписанного в Стамбуле
МИР
Из трех портов Украины 18 сентября выйдут 10 судов с зерном для стран Африки, Азии и Европы – Мининфраструктуры
18 сентября, 2022 12.38
Экспортировано уже 3,4 млн тонн агропродукции
Из украинских портов вышло уже 149 судов с агропродукцией – Мининфраструктуры
16 сентября, 2022 12.23
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (363883)
2
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (256040)
3
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (162706)
4
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (155375)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (87730)
6
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (75337)
7
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (52613)
8
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями (37246)
 
 
 
 