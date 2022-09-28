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Франция покроет расходы на доставку в Сомали и Эфиопию зерна, которое Украина выделила как гуманитарную помощь – глава МИД

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Колонна обратила внимание, что власти Украины в условиях войны решились на гуманитарный шаг
Колонна обратила внимание, что власти Украины в условиях войны решились на гуманитарный шаг
Фото: ЕРА

Франция поддержала инициативу Украины передать бесплатно странам Африки 50 тыс. тонн пшеницы и покроет расходы на их доставку. Об этом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила в ходе брифинга в Киеве, трансляция велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Президент республики Франция [Эммануэль Макрон] поддержал инициативу президента [Украины Владимира] Зеленского, который решил бесплатно передать в пользу Сомали и Эфиопии 50 тыс. тонн зерновых. Это очень важный шаг: страна, которая сама в состоянии войны, пошла на такой гуманитарный шаг. И Франция поддержит тоже эту операцию, возьмет на себя расходы на доставку в Сомали и дальше в Эфиопию, €14 млн", – сказала она в контексте разговора об экспорте украинского продовольствия. 

По словам Колонны, за время работы "зернового коридора" из портов Украины вывезли более 10 млн тонн продовольствия. 

Украинское правительство согласовало бесплатную передачу 50 тыс. тонн пшеницы странам Африки 16 сентября. В МИД проинформировали, что Украина выделяет зерно как гуманитарную помощь – в ответ на вызовы, стоящие перед населением африканских стран в сфере продовольственной безопасности.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Сомали, МИД Франции, экспорт, гуманитарная помощь, Эфиопия, война России против Украины, Катрин Колонна, зерно
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