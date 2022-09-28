Франция покроет расходы на доставку в Сомали и Эфиопию зерна, которое Украина выделила как гуманитарную помощь – глава МИД

Колонна обратила внимание, что власти Украины в условиях войны решились на гуманитарный шаг Фото: ЕРА

"Президент республики Франция [Эммануэль Макрон] поддержал инициативу президента [Украины Владимира] Зеленского, который решил бесплатно передать в пользу Сомали и Эфиопии 50 тыс. тонн зерновых. Это очень важный шаг: страна, которая сама в состоянии войны, пошла на такой гуманитарный шаг. И Франция поддержит тоже эту операцию, возьмет на себя расходы на доставку в Сомали и дальше в Эфиопию, €14 млн", – сказала она в контексте разговора об экспорте украинского продовольствия.

По словам Колонны, за время работы "зернового коридора" из портов Украины вывезли более 10 млн тонн продовольствия.

Украинское правительство согласовало бесплатную передачу 50 тыс. тонн пшеницы странам Африки 16 сентября. В МИД проинформировали, что Украина выделяет зерно как гуманитарную помощь – в ответ на вызовы, стоящие перед населением африканских стран в сфере продовольственной безопасности.