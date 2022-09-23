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Украина выделяет зерно Эфиопии и Сомали в качестве гуманитарной помощи – МИД Украины

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Транспортировку зерна оплатят Франция и ФРГ, отметили в МИД Украины
Транспортировку зерна оплатят Франция и ФРГ, отметили в МИД Украины
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook (архив)

Две африканские страны – Эфиопия и Сомали – получат от Украины 50 тыс. тонн зерна в качестве гуманитарной помощи. Об этом 22 сентября проинформировало Министерство иностранных дел Украины.

"В ответ на вызовы, стоящие перед населением африканских стран в сфере продовольственной безопасности, по инициативе президента Владимира Зеленского Украина выделяет 50 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи для поддержки действий правительств Федеративной Демократической Республики Эфиопии и Федеративной республики Сомали по улучшению гуманитарной ситуации в их странах", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основная причина глобального продовольственного кризиса, "который может принести серьезные социальные, экономические и политические последствия для многих стран мира, – агрессивная война России против Украины".

"Роль Украины как одного из гарантов мировой продовольственной безопасности и надежного экспортера зерновых неоспорима, а наши действия свидетельствуют о приверженности глобальным обязательствам Украины в соответствующей сфере. Украина выражает поддержку деятельности Всемирной продовольственной программы, которая осуществляет системную работу по организации доставки зерна и его дальнейшему распределению в районах, которые страдают от голода", – объяснили в МИД.

Украинские дипломаты подчеркнули, что финансирование доставки гуманитарного груза в Эфиопию и Сомали взяли на себя Франция и Германия.

"Успех противодействия "голодным играм", которые ведет Россия против всего мира, превращая пищу в оружие против самых уязвимых стран, основывается на взаимопомощи и солидарности. Отдельные действия отдельных стран не помогут спасти мир от угрозы голода. Несмотря на тяжелые обстоятельства, в которых находится мировое сообщество в связи с агрессией России, мы призываем сохранять волю к взаимопомощи и реализации таких масштабных гуманитарных инициатив", – заявили в МИД.

Украинское правительство согласовало бесплатную передачу 50 тыс. тонн зерна странам Африки 16 сентября.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщал, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

По состоянию на 19 сентября из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки. В целом уже экспортировано 3,9 млн тонн агропродукции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, Украина, Франция, Африка, Сомали, война, маршрут, вторжение, голод, Эфиопия, война России против Украины, судно, пшеница, финансирование, зерно
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