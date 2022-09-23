Украина выделяет зерно Эфиопии и Сомали в качестве гуманитарной помощи – МИД Украины

"В ответ на вызовы, стоящие перед населением африканских стран в сфере продовольственной безопасности, по инициативе президента Владимира Зеленского Украина выделяет 50 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи для поддержки действий правительств Федеративной Демократической Республики Эфиопии и Федеративной республики Сомали по улучшению гуманитарной ситуации в их странах", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основная причина глобального продовольственного кризиса, "который может принести серьезные социальные, экономические и политические последствия для многих стран мира, – агрессивная война России против Украины".

"Роль Украины как одного из гарантов мировой продовольственной безопасности и надежного экспортера зерновых неоспорима, а наши действия свидетельствуют о приверженности глобальным обязательствам Украины в соответствующей сфере. Украина выражает поддержку деятельности Всемирной продовольственной программы, которая осуществляет системную работу по организации доставки зерна и его дальнейшему распределению в районах, которые страдают от голода", – объяснили в МИД.

Украинские дипломаты подчеркнули, что финансирование доставки гуманитарного груза в Эфиопию и Сомали взяли на себя Франция и Германия.

"Успех противодействия "голодным играм", которые ведет Россия против всего мира, превращая пищу в оружие против самых уязвимых стран, основывается на взаимопомощи и солидарности. Отдельные действия отдельных стран не помогут спасти мир от угрозы голода. Несмотря на тяжелые обстоятельства, в которых находится мировое сообщество в связи с агрессией России, мы призываем сохранять волю к взаимопомощи и реализации таких масштабных гуманитарных инициатив", – заявили в МИД.

Украинское правительство согласовало бесплатную передачу 50 тыс. тонн зерна странам Африки 16 сентября.