Обстрелы Николаевской области. Оккупанты ударили по складу с зерном, там возник пожар

Обстрелы зафиксированы на территории Широковской, Баштанской и Березнеговатской общин.
"В результате обстрелов произошли пожары, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Оккупанты попали в склад с зерном, после чего там возник пожар", – подчеркнула Замазеева.
По ее словам, в николаевских больницах находится 501 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 95 человек получили амбулаторную помощь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.