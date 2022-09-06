Обстрелы Николаевской области. Оккупанты ударили по складу с зерном, там возник пожар

Обстрелы зафиксированы на территории Широковской, Баштанской и Березнеговатской общин.

"В результате обстрелов произошли пожары, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Оккупанты попали в склад с зерном, после чего там возник пожар", – подчеркнула Замазеева.

По ее словам, в николаевских больницах находится 501 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 95 человек получили амбулаторную помощь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)