Из одесских портов вышли еще четыре судна с агропродукцией для стран Азии и Европы

"От причалов Одесского порта вышли Mainland And, New Faith, Usichem. Из порта Южный – Karteria. С момента выпуска первого судна с украинским продовольствием с учетом сегодняшних судов было экспортировано 4,9 млн тонн агропродукции", – говорится в сообщении.

Всего из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки отправлено 222 судна с агропродукцией.