Из одесских портов вышли еще четыре судна с агропродукцией для стран Азии и Европы

"От причалов Одесского порта вышли Mainland And, New Faith, Usichem. Из порта Южный – Karteria. С момента выпуска первого судна с украинским продовольствием с учетом сегодняшних судов было экспортировано 4,9 млн тонн агропродукции", – говорится в сообщении.
Всего из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки отправлено 222 судна с агропродукцией.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.