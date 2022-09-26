Запасы зерна в мире снизились до минимума за 10 лет, и не только из-за войны в Украине – Reuters

Так, мировые запасы кукурузы на сегодняшний день меньше, чем они были в 2012 году, когда был глобальный продовольственный кризис.

Агентство пишет, что отгрузки из Украины "слишком малы", а урожай у других производителей зерна меньше, чем ожидалось ранее.

Причиной более низкого урожая сельхозкультур является также плохая погода в ключевых аграрных регионах "от США до Франции и Китая", и это угрожает голодом в части беднейших стран.

Засуха, в частности нанесла ущерб урожаю в Европе и угрожает предстоящему посевному сезону в Южной Америке, подчеркивает Reuters.