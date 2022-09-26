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Запасы зерна в мире снизились до минимума за 10 лет, и не только из-за войны в Украине – Reuters

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Экспорт украинского зерна меньше ожидаемого, отмечает Reuters
Экспорт украинского зерна меньше ожидаемого, отмечает Reuters
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Несмотря на возобновление экспорта зерна из Украины, его дефицит в мире находится на уровне, который соответствует минимальному за последние 10 лет. Об этом 26 сентября сообщает Reuters со ссылкой на данные, предоставленные агентству Международным советом по зерну.

Так, мировые запасы кукурузы на сегодняшний день меньше, чем они были в 2012 году, когда был глобальный продовольственный кризис.

Агентство пишет, что отгрузки из Украины "слишком малы", а урожай у других производителей зерна меньше, чем ожидалось ранее.

Причиной более низкого урожая сельхозкультур является также плохая погода в ключевых аграрных регионах "от США до Франции и Китая", и это угрожает голодом в части беднейших стран.

Засуха, в частности нанесла ущерб урожаю в Европе и угрожает предстоящему посевному сезону в Южной Америке, подчеркивает Reuters.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщал, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

По состоянию на 19 сентября из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки. В целом уже экспортировано 3,9 млн тонн агропродукции.

Также украинское правительство согласовало бесплатную передачу 50 тыс. тонн зерна странам Африки.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Африка, дефицит, урожай, голод, засуха, кукуруза, зерно
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