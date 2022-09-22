В Запорожской области трем людям объявили о подозрении в вывозе ворованного зерна из Украины в Россию

По данным следствия, гражданин РФ возглавил так называемое государственное унитарное предприятие "Государственный зерновой оператор", где хранилось более 42 тыс. тонн зерна. Вместе со своим так называемым заместителем – тоже гражданином РФ – и местным коллаборантом они организовали захват элеваторов, конфисковали продукцию, а также скупали у населения зерно по заниженным ценам.

Затем эта сельскохозяйственная продукция вывозилась на временно оккупированную территорию Крыма, а также поставлялась покупателям на территории РФ – ООО "Кубань-Форвард" и ООО "Компания "Апрель" в Краснодаре.

Следствие ведут следователи Службы безопасности Украины.