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В Запорожской области трем людям объявили о подозрении в вывозе ворованного зерна из Украины в Россию

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Из Запорожской области вывозили зерно в Россию
Из Запорожской области вывозили зерно в Россию
Фото: pixabay.com

Правоохранители сообщили гражданину Украины и двум гражданам РФ о подозрении в поставках в Россию похищенного украинского зерна из Запорожской области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram 22 сентября.

По данным следствия, гражданин РФ возглавил так называемое государственное унитарное предприятие "Государственный зерновой оператор", где хранилось более 42 тыс. тонн зерна. Вместе со своим так называемым заместителем – тоже гражданином РФ – и местным коллаборантом они организовали захват элеваторов, конфисковали продукцию, а также скупали у населения зерно по заниженным ценам.

Затем эта сельскохозяйственная продукция вывозилась на временно оккупированную территорию Крыма, а также поставлялась покупателям на территории РФ – ООО "Кубань-Форвард" и ООО "Компания "Апрель" в Краснодаре.

Следствие ведут следователи Службы безопасности Украины.

Теги: Россия, Крым, похищение, Краснодар, подозрение, Офис генпрокурора, зерно
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