Двум мариупольским коллаборантам объявили о подозрении – Офис генпрокурора

По данным следствия, в мае 2022 года житель Донецка добровольно занял псевдодолжность и.о. "главного редактора" газеты "Приазовский рабочий".

"Он сотрудничает с оккупационной администрацией города и так называемым министерством информации "ДНР", формирует материалы с пропагандой в поддержку РФ. Подозреваемый в своих публикациях искажает события для создания образа законности оккупации части Донбасса и легитимности действий незаконных органов власти. В дальнейшем газету бесплатно распространяют среди жителей разрушенного захватчиками города", – говорится в сообщении.

Вторая подозреваемая также добровольно согласилась стать "начальником ЗАГСа" в Мариуполе в апреле.

"Женщина руководит псевдоучреждением, организует ведение реестра актов гражданского состояния, осуществляет функции по реализации государственной политики фейковой республики в сфере регистрации рождения, брака, изменения имени и выдачи свидетельств о смерти граждан", – сообщили в пресс-службе.

"И.о. главреда" и "начальнице ЗАГСа" объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5, 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).