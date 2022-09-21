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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двум мариупольским коллаборантам объявили о подозрении – Офис генпрокурора

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Житель Мариуполя добровольно согласился сотрудничать с оккупантами
Житель Мариуполя добровольно согласился сотрудничать с оккупантами
Фото: gp.gov.ua

Украинское следствие объявило о подозрении "начальнику ЗАГСа" и "и.о. главного редактора" газеты "Приазовский рабочий" во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 21 сентября.

По данным следствия, в мае 2022 года житель Донецка добровольно занял псевдодолжность и.о. "главного редактора" газеты "Приазовский рабочий".

"Он сотрудничает с оккупационной администрацией города и так называемым министерством информации "ДНР", формирует материалы с пропагандой в поддержку РФ. Подозреваемый в своих публикациях искажает события для создания образа законности оккупации части Донбасса и легитимности действий незаконных органов власти. В дальнейшем газету бесплатно распространяют среди жителей разрушенного захватчиками города", – говорится в сообщении.

Вторая подозреваемая также добровольно согласилась стать "начальником ЗАГСа" в Мариуполе в апреле.

"Женщина руководит псевдоучреждением, организует ведение реестра актов гражданского состояния, осуществляет функции по реализации государственной политики фейковой республики в сфере регистрации рождения, брака, изменения имени и выдачи свидетельств о смерти граждан", – сообщили в пресс-службе.

"И.о. главреда" и "начальнице ЗАГСа" объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5, 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под оккупацией.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Мариуполь, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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