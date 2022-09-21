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21 сентября, 2022
 
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Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Паламар защищал Мариуполь. В мае он попал в плен
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Паламар защищал Мариуполь. В мае он попал в плен
Фото: АЗОВ – Маріуполь / Telegram

Жена заместителя командира полка "Азов" Святослава (Калины) Паламара Антонина Паламар в интервью, которое 19 сентября было опубликовано на сайте украинского издания Vogue, рассказала, что после того, как ее муж попал в плен к российским оккупантам, ни она, ни их сын не имели возможности пообщаться с ним.

Антонина Паламар подчеркнула, что шестилетний Лукьян не видел своего отца уже семь месяцев.

По словам жены Паламара, "сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои, легендарные герои, мужественные и победоносные".

Она призналась, что сын каждый день говорит "спасибо" и ждет возвращения домой "всех защитников и защитниц "Азовстали".

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Контекст:

Антонина Паламар родилась в городе Днепр, окончила Львовский национальный университет имени Франко. С будущим мужем познакомилась во Львове. Предложение возлюбленной Паламар сделал в Черновцах. У пары есть шестилетний сын Лукьян. 

Святослав Паламар окончил Львовский торгово-экономический университет. После срочной службы в армии проходил подготовку в Международном центре миротворчества и безопасности как контрактник 80-й аэромобильной бригады, принимал участие в Оранжевой революции и Революции достоинства. 

С 2014 года в составе полка "Азов" Паламар защищал Украину от российских оккупантов. Участвовал в боях за Широкино, Светлодарск.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Паламар защищал Мариуполь. В мае он попал в плен с другими защитниками "Азовстали".

Теги: Мариуполь, полк Азов, плен, война России против Украины, Vogue, жена, Святослав Паламар
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