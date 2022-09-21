Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои

Антонина Паламар подчеркнула, что шестилетний Лукьян не видел своего отца уже семь месяцев.

По словам жены Паламара, "сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои, легендарные герои, мужественные и победоносные".

Она призналась, что сын каждый день говорит "спасибо" и ждет возвращения домой "всех защитников и защитниц "Азовстали".

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Контекст:

Антонина Паламар родилась в городе Днепр, окончила Львовский национальный университет имени Франко. С будущим мужем познакомилась во Львове. Предложение возлюбленной Паламар сделал в Черновцах. У пары есть шестилетний сын Лукьян.

Святослав Паламар окончил Львовский торгово-экономический университет. После срочной службы в армии проходил подготовку в Международном центре миротворчества и безопасности как контрактник 80-й аэромобильной бригады, принимал участие в Оранжевой революции и Революции достоинства.

С 2014 года в составе полка "Азов" Паламар защищал Украину от российских оккупантов. Участвовал в боях за Широкино, Светлодарск.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Паламар защищал Мариуполь. В мае он попал в плен с другими защитниками "Азовстали".