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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Передал оккупантам авто на 2,5 млн грн. Экс-сотрудника "Укрпошти" подозревают в коллаборационизме

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Коллаборант подозревается в передаче российским военным машин "Укрпошти"
Коллаборант подозревается в передаче российским военным машин "Укрпошти"
Фото: Укрпошта / Facebook

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему работнику АО "Укрпошта", который добровольно передал материальные ресурсы предприятия оккупационным властям России. Об этом сообщил 20 сентября Офис генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, бывший механик предприятия начал сотрудничать с оккупационными властями РФ в городе Васильевка Запорожской области. Он добровольно передал так называемой полиции материальные ресурсы предприятия, в том числе автомобили "Укрпошти" стоимостью почти 2,5 млн грн.

Досудебное расследование ведут следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Контекст:

Согласно Уголовному кодексу Украины, передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием на временно оккупированной территории наказывается штрафом до 10 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

Теги: Запорожская область, война России против Украины, Укрпошта, подозрение, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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