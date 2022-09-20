Передал оккупантам авто на 2,5 млн грн. Экс-сотрудника "Укрпошти" подозревают в коллаборационизме

По данным следствия, бывший механик предприятия начал сотрудничать с оккупационными властями РФ в городе Васильевка Запорожской области. Он добровольно передал так называемой полиции материальные ресурсы предприятия, в том числе автомобили "Укрпошти" стоимостью почти 2,5 млн грн.

Досудебное расследование ведут следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Контекст:

Согласно Уголовному кодексу Украины, передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием на временно оккупированной территории наказывается штрафом до 10 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.