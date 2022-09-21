Из-за ночного обстрела россиянами Запорожской АЭС потребовалось включение аварийных генераторов – Энергоатом

Атака произошла в 01:13 и привела к отключению блокового трансформатора, а также того трансформатора, который обслуживал собственные потребности станции. Для обеспечения работы насосов топливного охлаждения включились аварийные дизельные генераторы.

К двум часам ночи персонал АЭС обеспечил поступление энергии для собственных нужд энергоблока № 6 от других силовых единиц. Аварийное оборудование было отключено и перешло в режим дежурства, отмечают в "Энергоатоме".

"Оккупанты продолжают акты ядерного терроризм на АЭС. Их не останавливает присутствие инспекторов МАГАТЭ", – говорится в сообщении.

НАЭК призвали международных наблюдателей к более решительным действиям по противодействию Росси и создании зоны ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций Украины.