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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за ночного обстрела россиянами Запорожской АЭС потребовалось включение аварийных генераторов – Энергоатом

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К утру персонал станции восстановил поврежденное энергообеспечение охладительных систем АЭС
К утру персонал станции восстановил поврежденное энергообеспечение охладительных систем АЭС
Фото: ЕРА

В ночь с 20 на 21 сентября в результате обстрела российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством. Об этом пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщила в Telegram.

Атака произошла в 01:13 и привела к отключению блокового трансформатора,  а также того трансформатора, который обслуживал собственные потребности станции. Для обеспечения работы насосов топливного охлаждения включились аварийные дизельные генераторы.

К двум часам ночи персонал АЭС обеспечил поступление энергии для собственных нужд энергоблока № 6 от других силовых единиц. Аварийное оборудование было отключено и перешло в режим дежурства, отмечают в "Энергоатоме".

"Оккупанты продолжают акты ядерного терроризм на АЭС. Их не останавливает присутствие инспекторов МАГАТЭ", – говорится в сообщении.

НАЭК призвали международных наблюдателей к более решительным действиям по противодействию Росси и создании зоны ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций Украины.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на ЗАЭС полностью отключили последний рабочий энергоблок, его перевели в холодный режим.

12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Теги: Запорожская область, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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