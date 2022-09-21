Из-за ночного обстрела россиянами Запорожской АЭС потребовалось включение аварийных генераторов – Энергоатом

Атака произошла в 01:13 и привела к отключению блокового трансформатора, а также того трансформатора, который обслуживал собственные потребности станции. Для обеспечения работы насосов топливного охлаждения включились аварийные дизельные генераторы.
К двум часам ночи персонал АЭС обеспечил поступление энергии для собственных нужд энергоблока № 6 от других силовых единиц. Аварийное оборудование было отключено и перешло в режим дежурства, отмечают в "Энергоатоме".
"Оккупанты продолжают акты ядерного терроризм на АЭС. Их не останавливает присутствие инспекторов МАГАТЭ", – говорится в сообщении.
НАЭК призвали международных наблюдателей к более решительным действиям по противодействию Росси и создании зоны ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций Украины.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на ЗАЭС полностью отключили последний рабочий энергоблок, его перевели в холодный режим.
12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.