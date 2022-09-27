Зеленский анонсировал хорошие новости о продвижении ВСУ на фронте

"Что касается фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут, и хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать для освобождения своих временно оккупированных территорий в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.