Зеленский анонсировал хорошие новости о продвижении ВСУ на фронте

"Что касается фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут, и хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю", – отметил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать для освобождения своих временно оккупированных территорий в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.
27 сентября украинские военные проинформировали об освобождении поселка Купянск-Узловой Харьковской области – одной из самых больших логистических, железнодорожных развязок в регионе.