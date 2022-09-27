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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский анонсировал хорошие новости о продвижении ВСУ на фронте

Зеленский: Продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю
Зеленский: Продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном 27 сентября рассказал, что у Вооруженных сил Украины есть продвижение на фронте.

"Что касается фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут, и хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю", – отметил он. 

Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать для освобождения своих временно оккупированных территорий в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/510649470884605/

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

27 сентября украинские военные проинформировали об освобождении поселка Купянск-Узловой Харьковской области – одной из самых больших логистических, железнодорожных развязок в регионе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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