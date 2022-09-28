"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости

Запись ее разговора с австралийскими журналистами опубликована 26 сентября на YouTube-канале Офиса президента.
"Вы меньше времени проводите с мужем, делите его с Украиной и миром. Он стал международным героем. Вы всегда знали, что он способен на это?" – спросила у Зеленской журналистка.
"Он меня удивил. Я, кстати, часто отвечаю на этот вопрос. Отвечу не как жена, а как человек, который с ним работал много лет: это самый выносливый человек, которого я знаю. И об этом сейчас узнают больше людей", – отметила жена украинского президента.
Она подчеркнула, что никогда не мечтала находиться в объективе телекамер.
"Но мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали", – подчеркнула Зеленская.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских в 2022 году стала студенткой.