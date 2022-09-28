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28 сентября, 2022
 
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"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости

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Зеленская о муже: Он меня удивил
Зеленская о муже: Он меня удивил
Фото: voguemagazine / Instagram

Первая леди Украины Елена Зеленская назвала своего мужа, президента Украины Владимира Зеленского самым выносливыми человеком в мире. Об этом она заявила в интервью программе 60 Minutes Australia.

Запись ее разговора с австралийскими журналистами опубликована 26 сентября на YouTube-канале Офиса президента.

"Вы меньше времени проводите с мужем, делите его с Украиной и миром. Он стал международным героем. Вы всегда знали, что он способен на это?" – спросила у Зеленской журналистка.

"Он меня удивил. Я, кстати, часто отвечаю на этот вопрос. Отвечу не как жена, а как человек, который с ним работал много лет: это самый выносливый человек, которого я знаю. И об этом сейчас узнают больше людей",  отметила жена украинского президента. 

Она подчеркнула, что никогда не мечтала находиться в объективе телекамер.

"Но мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали", – подчеркнула Зеленская.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. 

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в УкраинеДочь Зеленских в 2022 году стала студенткой.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Елена Зеленская
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