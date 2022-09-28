"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости

Запись ее разговора с австралийскими журналистами опубликована 26 сентября на YouTube-канале Офиса президента.

"Вы меньше времени проводите с мужем, делите его с Украиной и миром. Он стал международным героем. Вы всегда знали, что он способен на это?" – спросила у Зеленской журналистка.

"Он меня удивил. Я, кстати, часто отвечаю на этот вопрос. Отвечу не как жена, а как человек, который с ним работал много лет: это самый выносливый человек, которого я знаю. И об этом сейчас узнают больше людей", – отметила жена украинского президента.

Она подчеркнула, что никогда не мечтала находиться в объективе телекамер.

"Но мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали", – подчеркнула Зеленская.