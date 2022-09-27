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27 сентября, 2022
 
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"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину

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Делон родился в 1935 году
Делон родился в 1935 году
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью французскому актеру Алену Делону пригласил его посетить Украину. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале французского издания Ouest-France

"Я вас приглашаю в Киев, приезжайте, если будет время и возможность. Я с удовольствием вас встречу. Думаю, и люди будут рады вас увидеть", – сказал украинский президент в завершение разговора.

"Я очень благодарен вам. Сегодня я могу уже лучше говорить, избавлюсь от своей трости...Я приеду. Я приеду быстро, поверьте мне. И я не боюсь этой поездки", –  ответил 86-летний Делон. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Делон родился в 1935 году. Актер известен по ролям в фильмах "Затмение", "Рокко и его братья", "Леопард", "Наша история", "Бассейн", "Зорро". Делона считают секс-символом 60–80-х годов прошлого столетия.

В 2019 году Делон перенес инсульт. Летом 2021 года в интервью Paris Match знаменитость рассказал, что обязан выздоровлением своему японскому компаньону по имени Хироми, который все это время был рядом с ним.

В последний раз  Делон появлялся на публике осенью 2021 года на похоронах своего коллеги Жан-Поля Бельмондо. Его тогда сопровождал сын, а сам актер передвигался, опираясь на трость.

Летом Делон принял участие в проекте солидарности с Украиной совместно с журналистской командой Сирил Вигье и прочитал стихи украинского поэта Тараса Шевченко.

Актер осудил нападение РФ на Украину.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Ален Делон
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