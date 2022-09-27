"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину

"Я вас приглашаю в Киев, приезжайте, если будет время и возможность. Я с удовольствием вас встречу. Думаю, и люди будут рады вас увидеть", – сказал украинский президент в завершение разговора.

"Я очень благодарен вам. Сегодня я могу уже лучше говорить, избавлюсь от своей трости...Я приеду. Я приеду быстро, поверьте мне. И я не боюсь этой поездки", – ответил 86-летний Делон.

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