"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину

"Я вас приглашаю в Киев, приезжайте, если будет время и возможность. Я с удовольствием вас встречу. Думаю, и люди будут рады вас увидеть", – сказал украинский президент в завершение разговора.
"Я очень благодарен вам. Сегодня я могу уже лучше говорить, избавлюсь от своей трости...Я приеду. Я приеду быстро, поверьте мне. И я не боюсь этой поездки", – ответил 86-летний Делон.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Делон родился в 1935 году. Актер известен по ролям в фильмах "Затмение", "Рокко и его братья", "Леопард", "Наша история", "Бассейн", "Зорро". Делона считают секс-символом 60–80-х годов прошлого столетия.
В 2019 году Делон перенес инсульт. Летом 2021 года в интервью Paris Match знаменитость рассказал, что обязан выздоровлением своему японскому компаньону по имени Хироми, который все это время был рядом с ним.
В последний раз Делон появлялся на публике осенью 2021 года на похоронах своего коллеги Жан-Поля Бельмондо. Его тогда сопровождал сын, а сам актер передвигался, опираясь на трость.
Летом Делон принял участие в проекте солидарности с Украиной совместно с журналистской командой Сирил Вигье и прочитал стихи украинского поэта Тараса Шевченко.
Актер осудил нападение РФ на Украину.