"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко

Мероприятие состоялось в Париже.

"Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Вскоре широкая общественность во Франции и далеко за ее пределами увидит результаты этой франко-украинской культурной коллаборации. Спасибо Алену Делону за такой мощный жест солидарности с Украиной", – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что будут рады видеть актера в Культурном центре Украины во Франции, который в свое время был его парижской резиденцией.

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