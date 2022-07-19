"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко

Мероприятие состоялось в Париже.
"Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Вскоре широкая общественность во Франции и далеко за ее пределами увидит результаты этой франко-украинской культурной коллаборации. Спасибо Алену Делону за такой мощный жест солидарности с Украиной", – говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что будут рады видеть актера в Культурном центре Украины во Франции, который в свое время был его парижской резиденцией.
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Делон родился в 1935 году. Актер известен по ролям в фильмах "Затмение", "Рокко и его братья", "Леопард", "Наша история", "Бассейн", "Зорро". Делона считают секс-символом 60–80-х годов прошлого столетия.
В 2019 году Ален Делон перенес инсульт. Летом 2021 года в интервью Paris Match знаменитость рассказал, что обязан выздоровлением своему японскому компаньону по имени Хироми, который все это время был рядом с ним.
В последний раз Ален Делон появлялся на публике осенью 2021 года на похоронах своего коллеги Жан-Поля Бельмондо. Его тогда сопровождал сын, а сам актер передвигался, опираясь на трость.