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19 июля, 2022
 
Новости

"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко

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Делон выступил в поддержку Украины
Делон выступил в поддержку Украины
Фото: ЕРА

Французский актер Ален Делон принял участие в проекте солидарности с Украиной совместно с журналистской командой Cyril Viguier и прочитал поэзию украинского поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщается 18 июля на странице в Facebook посольства Украины во Франции.

Мероприятие состоялось в Париже.

"Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Вскоре широкая общественность во Франции и далеко за ее пределами увидит результаты этой франко-украинской культурной коллаборации. Спасибо Алену Делону за такой мощный жест солидарности с Украиной", – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что будут рады видеть актера в Культурном центре Украины во Франции, который в свое время был его парижской резиденцией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/ambassadeukraineenfrance/posts/pfbid0USPi52eWuUJPf2BJKK9wXMjP2nM6PBP4816MF8zCeznFXFBkcgarx2dL1ngyyFMel

Контекст:

Делон родился в 1935 году. Актер известен по ролям в фильмах "Затмение", "Рокко и его братья", "Леопард", "Наша история", "Бассейн", "Зорро". Делона считают секс-символом 60–80-х годов прошлого столетия.

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт. Летом 2021 года в интервью Paris Match знаменитость рассказал, что обязан выздоровлением своему японскому компаньону по имени Хироми, который все это время был рядом с ним.

В последний раз Ален Делон появлялся на публике осенью 2021 года на похоронах своего коллеги Жан-Поля Бельмондо. Его тогда сопровождал сын, а сам актер передвигался, опираясь на трость.

Теги: Тарас Шевченко, война России против Украины, Ален Делон
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