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24 сентября, 2022
 
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"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео

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Делон осудил нападение РФ на Украину
Делон осудил нападение РФ на Украину
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французским СМИ, во время которого в том числе пообщался с французским актером Аленом Делоном. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале французского издания Ouest-France.

"Слава Украине!" – сказал Делон с французским акцентом в конце разговора после того, как Зеленский поблагодарил его за общение.

"Героям слава! – ответил президент Украины. – Приезжайте. Главные слова вы знаете".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Делон родился в 1935 году. Актер известен по ролям в фильмах "Затмение", "Рокко и его братья", "Леопард", "Наша история", "Бассейн", "Зорро". Делона считают секс-символом 60–80-х годов прошлого столетия.

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт. Летом 2021 года в интервью Paris Match знаменитость рассказал, что обязан выздоровлением своему японскому компаньону по имени Хироми, который все это время был рядом с ним.

В последний раз Ален Делон появлялся на публике осенью 2021 года на похоронах своего коллеги Жан-Поля Бельмондо. Его тогда сопровождал сын, а сам актер передвигался, опираясь на трость.

Летом Ален Делон принял участие в проекте солидарности с Украиной совместно с журналистской командой Сирил Вигье и прочитал стихи украинского поэта Тараса Шевченко. Актер осудил нападение РФ на Украину.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Ален Делон
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