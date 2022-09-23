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23 сентября, 2022
 
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"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский Делону: Я никогда не был таким великим актером, как вы
Зеленский – Делону: Я никогда не был таким великим актером, как вы
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французским СМИ, во время которого в том числе пообщался с французским актером Аленом Делоном. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале Ouest-France.

Текстовая версия разговора размещена на сайте Ouest-France

В начале диалога Зеленский, который в прошлом был руководителем и актером студии "Квартал 95", а также снимался в кино, отметил актерский талант Делона.

"Я никогда не был таким великим актером, как вы", – заявил он. 

Делон в ответ прокомментировал президентство Зеленского.

"Я никогда не буду таким блестящим и достойным президентом, как вы", – сказал французский актер.

После обмена комплиментами Зеленский рассказал Делону, который осудил нападение РФ на Украину, о войне.

"Я очень рад, что вы поддерживаете Украину, для нас очень важно, когда участвуют известные люди. В кино трагедия длится полтора-два часа и заканчивается. Мы очень надеемся, что эта война закончится", – сказал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Делон родился в 1935 году. Актер известен по ролям в фильмах "Затмение", "Рокко и его братья", "Леопард", "Наша история", "Бассейн", "Зорро". Делона считают секс-символом 60–80-х годов прошлого столетия.

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт. Летом 2021 года в интервью Paris Match знаменитость рассказал, что обязан выздоровлением своему японскому компаньону по имени Хироми, который все это время был рядом с ним.

В последний раз Ален Делон появлялся на публике осенью 2021 года на похоронах своего коллеги Жан-Поля Бельмондо. Его тогда сопровождал сын, а сам актер передвигался, опираясь на трость.

Летом Ален Делон принял участие в проекте солидарности с Украиной совместно с журналистской командой Сирил Вигье и прочитал стихи украинского поэта Тараса Шевченко.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Ален Делон
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