"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского

Зеленский – Делону: Я никогда не был таким великим актером, как вы Фото: zelenskiy_official / Instagram

Текстовая версия разговора размещена на сайте Ouest-France.

В начале диалога Зеленский, который в прошлом был руководителем и актером студии "Квартал 95", а также снимался в кино, отметил актерский талант Делона.

"Я никогда не был таким великим актером, как вы", – заявил он.

Делон в ответ прокомментировал президентство Зеленского.

"Я никогда не буду таким блестящим и достойным президентом, как вы", – сказал французский актер.

После обмена комплиментами Зеленский рассказал Делону, который осудил нападение РФ на Украину, о войне.

"Я очень рад, что вы поддерживаете Украину, для нас очень важно, когда участвуют известные люди. В кино трагедия длится полтора-два часа и заканчивается. Мы очень надеемся, что эта война закончится", – сказал президент Украины.

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