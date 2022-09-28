Данилов заявил, что Украина не перестанет обороняться даже в случае ядерного удара со стороны России

"Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку (если она, не дай бог, произойдет), это не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не может никто: ни [президент РФ Владимир] Путин, ни его войска", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и планирует в ближайшие дни ее обнародовать.