ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов заявил, что Украина не перестанет обороняться даже в случае ядерного удара со стороны России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов заверил, что Украина продолжит защищаться, даже если Россия нанесет ядерный удар
Данилов заверил, что Украина продолжит защищаться, даже если Россия нанесет ядерный удар
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что возможное использование Россией ядерного оружия не остановит Украину, которая и в этом случае продолжит оборонять свою территорию. Такое заявление Данилов сделал 27 сентября в интервью, фрагмент которого "Радіо Свобода" опубликовало в Telegram.

"Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку (если она, не дай бог, произойдет), это не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не может никто: ни [президент РФ Владимир] Путин, ни его войска", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и планирует в ближайшие дни ее обнародовать.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.

Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, ядерное оружие, Сергей Лавров, Джо Байден, СНБО, угрозы, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, ядерный удар, Алексей Данилов, Джейк Салливан, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости
"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости
Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком
Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком
"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину
"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину
Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком
Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой
Защищающий Украину Нелипа показал фото с "боевым котом"
Защищающий Украину Нелипа показал фото с "боевым котом"
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
В России умер Борис Моисеев
В России умер Борис Моисеев
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (111290)
2
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (106003)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (91290)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (75078)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (53710)
6
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (25535)
7
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью (19363)
8
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (18979)
 
 
 
 