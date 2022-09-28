Данилов заявил, что Украина не перестанет обороняться даже в случае ядерного удара со стороны России

"Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку (если она, не дай бог, произойдет), это не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не может никто: ни [президент РФ Владимир] Путин, ни его войска", – подчеркнул Данилов.
Он добавил, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и планирует в ближайшие дни ее обнародовать.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.
Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.
Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.
22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.