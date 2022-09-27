Гордон: Байден трижды повторил для дураков "не надо". Ответ на ядерный удар будет молниеносный и такой, что эти идиоты в РФ костей не соберут

Логунова поинтересовалась, может ли Путин применить ядерное вооружение в Украине.

"Если он захочет применить по войскам, то украинские войска очень мобильные, растянуты вдоль границы с Россией. То есть куда-то пульнуть можно, но толку нет. Скопления войск нет, очень мобильная, рациональная, правильная армия украинская. Может ли он бросить это на города? Может", – сказал Гордон.

В таком случае, подчеркнул журналист, США не смогут остаться в стороне.

"Давайте станем на сторону Соединенных Штатов Америки, поднявших недавно три своих самолета знаменитых, которые были созданы много лет назад для слежения за ядерными войсками Советского Союза. Ну допустим, нанесет он удар. Американцы могут отступить сегодня? Учитывая ситуацию с Афганистаном, откуда они ушли не совсем хорошо, будем так говорить. После всего, что они уже сделали для Украины, могут ли они уйти или уступить России? Да никогда. Никогда этого не будет", – заявил Гордон.

Он подчеркнул, что Америка и союзники Украины полны решимости.

"Если европейские страны многие, включая Германию, испытывают сомнения у Соединенных Штатов, Великобритании, Польши, стран Балтии сомнений никаких нет. Поэтому я думаю, что в ближайшее время нам следует ждать каких-то двусторонних договоров о военной помощи между США и Украиной, или между Польшей и Украиной, или между странами Балтии и Украиной вплоть до того, что в Украину по соглашению этим могут войти войска наших союзников. То есть речь может идти не введение войск стран НАТО, а о введение войск союзников в соответствии с двусторонними договорами. Путин понимает это. Особенно люди вокруг Путина — они жить хотят тоже", – рассказал журналист.

Он обратил внимание на то, что президент США Джо Байден трижды повторил для Путина предупреждение о недопустимости использования ядерного вооружения.

"Что касается глобального ядерного удара, то в это я совсем не верю. Я могу ошибаться. Может он сошел с ума окончательно, может те, кто рядом с ним, окончательно сошли с ума. Но вы знаете, Байден не случайно сказал: "не надо". Повторил "не надо" и третий раз сказал "не надо" для дураков. Уже трижды повторил. Я совершенно уверен, что американцы знают благодаря спутниковой разведке и прочим вещам, где находятся шахты с ядерным оружием, где находятся люди, которые могут отдать команды. Они знают и понимают все, поэтому я убежден, что ответ будет молниеносный и такой, что там костей не соберут эти идиоты. Поэтому я полон оптимизма и думаю, что все будет хорошо", — подчеркнул Гордон.

Телеведущая уточнила, ударят ли союзники в ответ, если Путин применит тактическое ядерное оружие.

"Даст ли по зубам Запад, если полетит хотя бы один ядерный, пусть даже тактический снаряд? Вот вы для себя как отвечаете на этот вопрос", — спросила Логунова.

"Я для себя отвечаю следующим образом: США по всем каналам (а каналов много) предупредили Путина и Россию о том, чтобы они не баловались, ни с тактическим, ни тем более со стратегическим ядерным вооружением. Им уже объяснили, что будет. И это будет неминуемо. Я уверен в этом: не отступят Соединенные Штаты. Все, экватор давно пройден", — заявил Гордон.

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