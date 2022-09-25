ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Тайная миссия Патрушева в Китае, ультиматум Кадырова, армия Гиркина, преемник Путина. Стрим Логуновой с Гордоном. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

На YouTube-канале "Дмитрий Гордон" транслируется стрим телеведущей Виолетты Логуновой с Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Логунова и Гордон говорили о:

  • ядерной угрозе и блефе президента РФ Владимира Путина,
  • зачем Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ездил в Китай,
  • высылке иранского дипломата, дронах-камикадзе,
  • альянсе России, Ирана и Китая,
  • мобилизации в РФ, сколько и каких людей хотят призвать на войну с Украиной,
  • куда бегут россияне, которые не хотят воевать,
  • ультиматуме главы Чечни Рамзана Кадыровы россиянам и остановке мобилизации в Чечне,
  • обмене Виктора Медведчука на защитников Мариуполя и отношении россиян к украинским военнопленным,
  • станет ли Медведчук главой Новороссии,
  • переделе власти после "референдума",
  • информационной роли главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина,
  • возможных преемниках Путина.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Виолетта Логунова родилась 17 августа 1985 года в Николаеве. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по специальности актер драматического театра и кино. С 2005 года снималась в кино. С 2007 года работает на телевидении. Была ведущей на на телеканалах "Тонис", "Интер", "112", "Україна 24".

Теги: Россия, Владимир Путин, телевидение, Дмитрий Гордон, Украина, Иран, Китай, Рамзан Кадыров, война, Игорь Гиркин, Николай Патрушев, трансляция, война России против Украины, интервью, Виолетта Логунова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзлин о ядерном шантаже РФ: Байден в максимально возможных дипломатических выражениях сказал Путину: "Мы тебя, парень, закончим. Не надо"
  Невзлин о ядерном шантаже РФ: Байден в максимально возможных дипломатических выражениях сказал Путину: "Мы тебя, парень, закончим. Не надо" G
Алеся БАЦМАН
  Миллиардер, бывший друг Путина Пугачев: Мы как-то с Путиным на кухне выпивали. Расходимся, а Людмила рыдает: "Нельзя ему пить! Он садист! Выпьет – начинает на мне приемы дзюдо показывать. Я потом неделю в синяках"
  Миллиардер, бывший друг Путина Пугачев: Мы как-то с Путиным на кухне выпивали. Расходимся, а Людмила рыдает: "Нельзя ему пить! Он садист! Выпьет – начинает на мне приемы дзюдо показывать. Я потом неделю в синяках" G
Дмитрий ГОРДОН
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 