Тайная миссия Патрушева в Китае, ультиматум Кадырова, армия Гиркина, преемник Путина. Стрим Логуновой с Гордоном. Трансляция

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Во время интервью Логунова и Гордон говорили о:

ядерной угрозе и блефе президента РФ Владимира Путина,

зачем Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ездил в Китай,

высылке иранского дипломата, дронах-камикадзе,

альянсе России, Ирана и Китая,

мобилизации в РФ, сколько и каких людей хотят призвать на войну с Украиной,

куда бегут россияне, которые не хотят воевать,

ультиматуме главы Чечни Рамзана Кадыровы россиянам и остановке мобилизации в Чечне,

Кадыровы россиянам и остановке мобилизации в Чечне, обмене Виктора Медведчука на защитников Мариуполя и отношении россиян к украинским военнопленным,

станет ли Медведчук главой Новороссии,

переделе власти после "референдума",

информационной роли главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина,

Гиркина, возможных преемниках Путина.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Виолетта Логунова родилась 17 августа 1985 года в Николаеве. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по специальности актер драматического театра и кино. С 2005 года снималась в кино. С 2007 года работает на телевидении. Была ведущей на на телеканалах "Тонис", "Интер", "112", "Україна 24".