Тайная миссия Патрушева в Китае, ультиматум Кадырова, армия Гиркина, преемник Путина. Стрим Логуновой с Гордоном. Трансляция

Во время интервью Логунова и Гордон говорили о:
Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".
Виолетта Логунова родилась 17 августа 1985 года в Николаеве. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по специальности актер драматического театра и кино. С 2005 года снималась в кино. С 2007 года работает на телевидении. Была ведущей на на телеканалах "Тонис", "Интер", "112", "Україна 24".