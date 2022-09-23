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Гордон: В России начались тектонические сдвиги, которые закончатся свержением или отречением Путина от власти

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Гордон: На саммите ШОС Путин сидел на диване, сгорбившись, с животиком обвисшим. От величия главы ядерной державы не осталось ни хрена
Гордон:  На саммите ШОС Путин сидел на диване, сгорбившись, с животиком обвисшим. От величия главы ядерной державы не осталось ни хрена
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что в России уже начались изменения, которые в конечном итоге приведут к уходу президента РФ Владимира Путина и смене власти. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я сказал, что в России начались тектонические сдвиги, которые закончатся свержением или отречением Путина от власти, – заявил журналист. – Почему я так рассуждаю? Первый звоночек для меня прозвенел, когда муниципальные депутаты Питера и Москвы в немаленьком количестве стали требовать отправить Путина в отставку, к Думе обращаться и так далее".

Гордон убежден, что подобное в стране, где за высказывания о целесообразности проведения "специальной военной операции" в Украине дают тюремные сроки, "не могло произойти просто так". 

Вторым "звоночком" журналист назвал успешное контрнаступление украинской армии в Харьковской области. По его мнению, такой "впечатляющий рейд, который войдет в историю и военные учебники", украинские силы провели в том числе благодаря саботажу Генерального штаба вооруженных сил РФ.

"Не могли они не знать. Разведка доложила точно, что мы собираемся идти в наступление, что их сил там недостаточно... Я думаю, они сознательно провалили оборону. И, заметь, то, что произойдет в ближайшие дни, будет круче, чем харьковская наступательная операция. Я даже не буду говорить, что произойдет в ближайшие дни. Я знаю, что произойдет. Это будет феерично, и это будет начало, прямое начало прямого конца тупого Путина. Почему тупого? Потому что даже экс-посол США в Украине Джон Хербст, призрев дипломатические приличия, сказал мне в интервью, что Путин – дурак. Ну конечно, он болван, чистый болван. Мало того, что подонок и фашист, он еще болван. Потому что только идиот мог попереть на Украину, не взвесив окончательно все плюсы и минусы, все "за" и "против".

Третий "звоночек", на который обратил внимание Гордон, – обращение российской певицы Аллы Пугачевой с призывом внести ее в список "иноагентов" вслед за супругом Максимом Галкиным. 

"Я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", – написала артистка в соцсети.

Гордон сказал, что певица обладает "огромным чутьем и интуицией" и всегда точно чувствует момент, когда и что надо произнести. Сделав заявление о войне, по мнению журналиста, Пугачева "взяла руководство Кремля за рожу и повозила по столу". 

"Ты понимаешь, она поставила Путина просто в безысходное положение. Потому что посадить Пугачеву  это вообще… Посадить Пугачеву нельзя, это же памятник. Как ты посадишь памятник? Сделать вид, что этого заявления нет, – невозможно. В результате она, конечно, нанесла огромный вред кремлевскому режиму и опять стала предвестником больших перемен", – спрогнозировал журналист. 

Четвертый важный фактор, который он выделил, – это риторика российских пропагандистов. 

"У них перекосились рожи, они чувствуют, что все идет не по плану. Они не просто чувствуют, они это знают, потому что за ними стоят определенные люди... Там если ты вещаешь, за тобой кто-то стоит: или ГРУ, или ФСБ, или Кремль, или черт, или дьявол... Но они все черти и дьяволы, там нормальных нет. Но тем не менее мы видим тон российских пропагандистов  они растеряны", – поделился наблюдениями журналист.

Он убежден, что все эти "звоночки" между собой связаны и являются "звеньями одной цепи".

"Эти звенья одной цепи говорят нам о том, что в ближайшее время следует ждать судьбоносных решений и судьбоносных событий", – сказал журналист. 

Гордон считает, что Путин на глазах теряет авторитет в мире, и доказательство тому – недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Узбекистане. Если раньше президент РФ заставлял других лидеров себя ждать, то теперь, отметил журналист, к нему на встречу опаздывает "даже руководитель Кыргызстана"

"Но "апофегей" этого праздника – фото во время приема, когда они без галстуков сидят [за столом]. [Сидит президент Турции Реджеп] Эрдоган, вальяжно развалившись в кресле, рядом с ним [президент Азербайджана] Ильхам Алиев, и сидит на диванчике троица: Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко и между ними Путин – сгорбившийся, с животиком обвисшим, потерявший лоск дедушка... И сразу видно, кто в доме хозяин: Эрдоган и Алиев. А от величия главы ядерной державы не осталось ни хрена. Это все тоже туда – в копилку моих доводов... Я еще раз говорю: мы скоро много интересного увидим", – резюмировал журналист. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алла Пугачева, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Реджеп Эрдоган, Александр Лукашенко, Харьковская область, российская пропаганда, армия РФ, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев, Алеся Бацман, война России против Украины, Максим Галкин, ШОС
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