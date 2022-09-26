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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США пока не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия, но относятся к угрозам очень серьезно – Белый дом

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Жан-Пьер: Мы воспринимаем угрозы о применении ядерного оружия очень серьезно
Жан-Пьер: Мы воспринимаем угрозы о применении ядерного оружия очень серьезно
Фото: EPA

США пока не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие против Украины, но относятся к таким угрозам очень серьезно. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 26 сентября, который транслировался на канале Белого дома в YouTube.

"Что касается свидетельств или шансов [подготовки к применению ядерного оружия], то мы этого не видели в настоящее время. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели никаких оснований изменить наш собственный уровень готовности ядерных сил на нынешнем этапе", – сказала она.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.

Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.

Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября заявил, что все российские доктрины, в том числе ядерная, будут распространяться на "всю территорию" РФ, в том числе на незаконно аннексированные РФ территории.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, ядерное оружие, Белый дом, война России против Украины, Карин Жан-Пьер
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