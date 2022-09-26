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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Преемник Путина вернулся из США, следующий бунт будет в Хабаровске, последний план Кремля. Интервью Бацман с Геннадием Гудковым. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с российским оппозиционным политиком, полковником ФСБ России в отставке Геннадием Гудковым.

Во время интервью Гудков говорил о:

  • мобилизации, которую объявил президент РФ Владимир Путин;
  • ядерном шантаже Путина;
  • возможном ответе Запада на применение Россией ядерного оружия;
  • псевдореферендумах, которые оккупанты проводят на захваченных украинских территориях;
  • Беларуси и считающем себя президентом страны Александре Лукашенко;
  • отношениях Путина и Лукашенко.

"Лукашенко – дурак, но не идиот. Он понимает, что Путину – капец", – сказал во время интервью политик. 

Гудков родился в 1956 году в Коломне Московской области. Окончил факультет иностранных языков Коломенского государственного педагогического института (специальность – "преподаватель английского языка"), позже – школу контрразведки и Краснознаменный имени Ю.В. Андропова институт КГБ СССР. 

С 1982-го по 1993 год работал в органах госбезопасности СССР и России. В 1992 году, еще до увольнения с военной службы, основал свою охранную фирму "Оскордъ", где работали бывшие сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.

В 1997–2001 годах Гудков был членом консультативного совета при директоре ФСБ, в который входили руководители частных охранных компаний.

Гудков в 2001–2012 годах был депутатом Госдумы России (сначала от "Народной партии", затем от "Справедливой России"). В 2012 году Гудкова обвинили в незаконной коммерческой деятельности и отмывании денег за рубежом и лишили депутатского мандата. 

Гудков сейчас живет в Болгарии. Он критикует руководство России и участвует в оппозиционных акциях за рубежом. В 2021 году против Гудкова возбудили уголовное дело из-за найденных в его московской квартире патронов. Сам политик заявил, что это патроны от его наградного пистолета.

Сын Гудкова Дмитрий Гудков тоже занимается политикой, был депутатом Госдумы РФ.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, ядерное оружие, референдум, мобилизация, Алеся Бацман, Геннадий Гудков, война России против Украины
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