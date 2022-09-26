США могут нанести превентивный удар по РФ в случае попытки применения ядерного оружия – Жданов

"[Президент РФ Владимир] Путин размахивает ядерной дубиной, но США демонстрируют твердую уверенность, что ответ будет", – подчеркнул он.
По словам эксперта, считается, что президент США Джо Байден занял такую же позицию, как в свое время президент США Джон Кеннеди во времена карибского кризиса.
"Тогда было заявлено, что если СССР применит ядерное оружие, то Америка ответит в любом случае. Сейчас то же самое заявлено Джо Байденом администрации Путина и лично Путину. Речь идет о том, что, если будет попытка применения ядерного оружия, США могут нанести превентивный удар по РФ. При этом не только обычным оружием, но и ядерным в том числе", – пояснил Жданов.
Военный эксперт отдельно отметил, что США 24 сентября подняли в воздух специальные самолеты RC-135S Cobra Ball.
"В подтверждение того США подняли специальные самолеты дальнего радиолокационного наблюдения, которые используются для обнаружения советских, а теперь – российских дальних баллистических ракет. То есть они отслеживают стратегическое ядерное оружие. Они продемонстрировали, что наблюдают за состоянием дел с ядерным арсеналом РФ", – объяснил Жданов.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.
Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.
Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.
22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября заявил, что все российские доктрины, в том числе ядерная, будут распространяться на "всю территорию" РФ, в том числе на незаконно аннексированные РФ территории.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.