ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

США могут нанести превентивный удар по РФ в случае попытки применения ядерного оружия – Жданов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жданов считает возможным превентивный удар США по России, в том числе с применением ядерного оружия
Жданов считает возможным превентивный удар США по России, в том числе с применением ядерного оружия
Фото: Олег Жданов / Facebook

США в случае ядерного удара России по Украине и даже попытки нанести подобный удар могут ответить агрессору военным путем с применением как конвенционального, так и ядерного оружия. Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал 25 сентября во время трансляции в эфире своего канала на YouTube.

"[Президент РФ Владимир] Путин размахивает ядерной дубиной, но США демонстрируют твердую уверенность, что ответ будет", – подчеркнул он.

По словам эксперта, считается, что президент США Джо Байден занял такую же позицию, как в свое время президент США Джон Кеннеди во времена карибского кризиса.

"Тогда было заявлено, что если СССР применит ядерное оружие, то Америка ответит в любом случае. Сейчас то же самое заявлено Джо Байденом администрации Путина и лично Путину. Речь идет о том, что, если будет попытка применения ядерного оружия, США могут нанести превентивный удар по РФ. При этом не только обычным оружием, но и ядерным в том числе", – пояснил Жданов.

Военный эксперт отдельно отметил, что США 24 сентября подняли в воздух специальные самолеты RC-135S Cobra Ball.

"В подтверждение того США подняли специальные самолеты дальнего радиолокационного наблюдения, которые используются для обнаружения советских, а теперь – российских дальних баллистических ракет. То есть они отслеживают стратегическое ядерное оружие. Они продемонстрировали, что наблюдают за состоянием дел с ядерным арсеналом РФ", – объяснил Жданов.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.

Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.

Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября заявил, что все российские доктрины, в том числе ядерная, будут распространяться на "всю территорию" РФ, в том числе на незаконно аннексированные РФ территории.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, СССР, ядерное оружие, Сергей Лавров, Джо Байден, Кремль, разведка, угрозы, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, шантаж, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Олег Жданов, ракета, ядерный удар, Джон Кеннеди, Джейк Салливан, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении G
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Алла девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото
"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото
  Тринчер вышла замуж. Видео
  Тринчер вышла замуж. Видео
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре G
Дмитрий ГОРДОН
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (511440)
2
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (94940)
3
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (67715)
4
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (54916)
5
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (26293)
6
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку (23715)
7
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме (18258)
8
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (16533)
 
 
 
 