США могут нанести превентивный удар по РФ в случае попытки применения ядерного оружия – Жданов

Жданов считает возможным превентивный удар США по России, в том числе с применением ядерного оружия Фото: Олег Жданов / Facebook

"[Президент РФ Владимир] Путин размахивает ядерной дубиной, но США демонстрируют твердую уверенность, что ответ будет", – подчеркнул он.

По словам эксперта, считается, что президент США Джо Байден занял такую же позицию, как в свое время президент США Джон Кеннеди во времена карибского кризиса.

"Тогда было заявлено, что если СССР применит ядерное оружие, то Америка ответит в любом случае. Сейчас то же самое заявлено Джо Байденом администрации Путина и лично Путину. Речь идет о том, что, если будет попытка применения ядерного оружия, США могут нанести превентивный удар по РФ. При этом не только обычным оружием, но и ядерным в том числе", – пояснил Жданов.

Военный эксперт отдельно отметил, что США 24 сентября подняли в воздух специальные самолеты RC-135S Cobra Ball.

"В подтверждение того США подняли специальные самолеты дальнего радиолокационного наблюдения, которые используются для обнаружения советских, а теперь – российских дальних баллистических ракет. То есть они отслеживают стратегическое ядерное оружие. Они продемонстрировали, что наблюдают за состоянием дел с ядерным арсеналом РФ", – объяснил Жданов.