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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медведев заявил, что страны НАТО "проглотят" использование Россией ядерного оружия и не станут помогать Украине

Медведев считает, что поставка современных вооружений Украине это исключительно бизнес для западных стран
Медведев считает, что поставка современных вооружений Украине – это исключительно бизнес для западных стран
Фото: ЕРА

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что страны НАТО никак не ответят России в случае применения ею ядерного оружия. Об этом он написал 27 сентября в Telegram.

"Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО. На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", – утверждает Медведев.

По его мнению, западные страны будут сконцентрированы на обеспечении своей безопасности.

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием. Поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте", – уверен Медведев.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Жители оккупированных регионов первые четыре дня "голосуют" "на дому" – под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках; "участки" откроются 27 сентября. По информации "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей за "присоединение" к РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.

Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

22 сентября The Washington Post сообщила, что между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подчеркнул, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, НАТО, оружие, ядерное оружие, шантаж, война России против Украины, ядерный удар
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