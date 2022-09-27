Медведев заявил, что страны НАТО "проглотят" использование Россией ядерного оружия и не станут помогать Украине

"Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО. На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", – утверждает Медведев.

По его мнению, западные страны будут сконцентрированы на обеспечении своей безопасности.

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием. Поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте", – уверен Медведев.