С начала сентября ВСУ освободили от оккупантов около 400 населенных пунктов, это 9 тыс. км² территории – Зеленский

По словам Зеленского, украинский флаг с начала сентября вернули в 400 городов и сел Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Об этом в своем обращении, опубликованном 23 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"С начала активных действий на востоке нашего государства в сентябре уже освобождены около 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. Этот ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи становилось больше", – сказал он, обращаясь к людям, которые живут на оккупированных территориях.

Зеленский призвал таких украинцев избегать мобилизации в российскую армию, а тех, кто все же попал в ряды оккупантов, попросил саботировать вражескую активность.

"Передавайте нашим спецслужбам все данные о тех, кто организует и помогает проводить этот фарс с псевдореферендумами. Передавайте всю информацию о российской мобилизации, о российской армии в целом. Помогайте тем в оккупированных районах, кто в этом нуждается: пожилым людям, одиноким, семьям с детьми. Украина вернется на всю свою землю, и мы должны сохранить там как можно больше наших людей", – добавил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)