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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала сентября ВСУ освободили от оккупантов около 400 населенных пунктов, это 9 тыс. км² территории – Зеленский

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По словам Зеленского, украинский флаг с начала сентября вернули в 400 городов и сел
По словам Зеленского, украинский флаг с начала сентября вернули в 400 городов и сел
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

С начала сентября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов около 400 населенных пунктов.

Об этом в своем обращении, опубликованном 23 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 

"С начала активных действий на востоке нашего государства в сентябре уже освобождены около 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. Этот ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи становилось больше", – сказал он, обращаясь к людям, которые живут на оккупированных территориях.

Зеленский призвал таких украинцев избегать мобилизации в российскую армию, а тех, кто все же попал в ряды оккупантов, попросил саботировать вражескую активность.

"Передавайте нашим спецслужбам все данные о тех, кто организует и помогает проводить этот фарс с псевдореферендумами. Передавайте всю информацию о российской мобилизации, о российской армии в целом. Помогайте тем в оккупированных районах, кто в этом нуждается: пожилым людям, одиноким, семьям с детьми. Украина вернется на всю свою землю, и мы должны сохранить там как можно больше наших людей", – добавил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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