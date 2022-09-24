Зеленский – украинцам на оккупированных территориях: Любым способом скрывайтесь от российской мобилизации. Берегите свою жизнь

Зеленский – украинцам на временно оккупированных территориях: Делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов Фото: president.gov.ua

"У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом скрывайтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь уехать на свободную территорию Украины", – заявил он.

Тем, кто все же попал в ряды оккупационной армии, Зеленский советует саботировать вражескую активность.

"Препятствуйте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базах, штабах, складах боеприпасов. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину", – добавил он.