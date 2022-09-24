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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – украинцам на оккупированных территориях: Любым способом скрывайтесь от российской мобилизации. Берегите свою жизнь

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Зеленский украинцам на временно оккупированных территориях: Делайте главное берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов
Зеленский – украинцам на временно оккупированных территориях: Делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном в Telegram 23 сентября, призвал граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях, избегать российской мобилизации.

"У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом скрывайтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь уехать на свободную территорию Украины", – заявил он. 

Тем, кто все же попал в ряды оккупационной армии, Зеленский советует саботировать вражескую активность.

"Препятствуйте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базах, штабах, складах боеприпасов. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину", – добавил он. 

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек. 

Повестки уже начали вручать, в том числе – в оккупированном РФ Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, мобилизация, армия РФ, Владимир Зеленский, война России против Украины, ОРДЛО, российские оккупанты
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