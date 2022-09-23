Зеленский: Российская армия – первая в мире, которая готова бросить, как мясо, своих воинов. С РФ может сработать только факт силы

"Что может сработать? С Россией работают не договоренности, а факт силы", – сказал он.
По мнению Зеленского, таким фактом силы является объединенный вокруг Украины мир.
"Мир, объединенный вокруг Украины, – это факт силы. Это [означает] заставить их завершить войну. Не убить, не мучить, не насиловать – это то, что они делали с нашими людьми. Нет. Факт силы: весь мир изолирует Россию. Бизнес – благодаря санкционной политике, туризм – благодаря закрытию границ и блокированию виз. Не продают им оружие, не продают технологии, делают их не второй в мире (что все уже увидели) а одной из армий. А они первая армия в мире, которая готова отдать и бросить, как мясо, своих воинов", – заявил Зеленский.
Он считает, что в этом плане российская армия занимает первое место в мире.
"Я думаю, что они тут на первом месте. Думаю, что таких армий в мире нет. Когда тебе все равно, что с твоими людьми. Поэтому только сила. И когда Украина будет сильной благодаря всем этим направлениям, о которых я сказал: и финансовом, и энергетическом, и санкционном, и касающимся оружия. Тогда это будет самой мощной конвенцией. Тогда это будет самый мощный документ, который будет на столе. Тогда об этом уже можно говорить с ними и у них будет другая позиция", – добавил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.
В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.