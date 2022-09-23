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Зеленский создал в Луганской области 20 военных администраций

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Зеленский назначил начальников всех новых администраций
Зеленский назначил начальников всех новых администраций
Фото: Офіс Президента України / Facebook

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Старобельском, Сватовском и Счастьинском районах Донецкой области. Документ опубликован на сайте главы государства.

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

В Счастьинском районе создали такие новые органы власти:

  • Нижнетепловскую сельскую военную администрацию;
  • Станично-Луганскую поселковую военную администрацию;
  • Широковскую сельскую военную администрацию;
  • Счастьинскую городскую военную администрацию;
  • Новоайдарскую поселковую военную администрацию.

В Старобельском районе:

  • Беловодскую поселковую военную администрацию;
  • Белолуцкую поселковую военную администрацию;
  • Марковскую поселковую военную администрацию;
  • Миловскую поселковую военную администрацию;
  • Чмировскую сельскую военную администрацию;
  • Новопсковскую поселковую военную администрацию;
  • Шульгинскую сельскую военную администрацию;
  • Старобельскую городскую военную администрацию.

В Сватовском районе:

  • Белокуракинскую поселковую военную администрацию;
  • Коломыйчицкую сельскую военную администрацию;
  • Краснореченскую поселковую военную администрацию;
  • Лозно-Александровскую поселковую военную администрацию;
  • Нижнедуванскую поселковую военную администрацию;
  • Сватовскую городскую военную администрацию;
  • Троицкую поселковую военную администрацию.
Зеленский назначил начальников всех новосозданных администраций.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

13 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

15 сентября Гайдай отметил, что по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контрнаступления. За область придется тяжело сражаться.

19 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины полностью взяли под контроль поселок Белогоровка.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, Беловодск, Сватово, Счастье, Старобельск, Новоайдар, вторжение, Белокуракино, Нижнетеплое, Новопсков, указ, Владимир Зеленский, война России против Украины, документы, президент
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