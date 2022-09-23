Зеленский создал в Луганской области 20 военных администраций

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

В Счастьинском районе создали такие новые органы власти:

В Старобельском районе:

В Сватовском районе:

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

13 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

15 сентября Гайдай отметил, что по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контрнаступления. За область придется тяжело сражаться.

19 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины полностью взяли под контроль поселок Белогоровка.