Зеленский создал в Луганской области 20 военных администраций

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".
В Счастьинском районе создали такие новые органы власти:
В Старобельском районе:
В Сватовском районе:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
13 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.
15 сентября Гайдай отметил, что по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контрнаступления. За область придется тяжело сражаться.
19 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины полностью взяли под контроль поселок Белогоровка.