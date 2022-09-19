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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белогоровка Луганской области зачищена и полностью под контролем ВСУ – Гайдай

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В Луганской области украинские военные очистили от российских военных и взяли под свой контроль поселок Белогоровка, рассказал Гайдай
В Луганской области украинские военные очистили от российских военных и взяли под свой контроль поселок Белогоровка, рассказал Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Вооруженные силы Украины полностью взяли под контроль поселок Белогоровка Луганской области. Об этом 19 сентября сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, Белогоровка выходила из-под контроля украинских войск, поскольку туда снова заходили оккупанты.

"Луганская Белогоровка зачищена и полностью под контролем ВСУ. Нам всем следует запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганской области. Этот процесс будет гораздо труднее, чем в Харьковской области. За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, так что "парадом" не зайдем", – написал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

10 мая руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинские военнослужащие практически выбили оккупантов из Белогоровки.

13 августа Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

15 сентября Гайдай отметил, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контрнаступления. За область придется тяжело сражаться.

Теги: Украина, Луганская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Гайдай, Белогоровка
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