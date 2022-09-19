Белогоровка Луганской области зачищена и полностью под контролем ВСУ – Гайдай

По его словам, Белогоровка выходила из-под контроля украинских войск, поскольку туда снова заходили оккупанты.

"Луганская Белогоровка зачищена и полностью под контролем ВСУ. Нам всем следует запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганской области. Этот процесс будет гораздо труднее, чем в Харьковской области. За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, так что "парадом" не зайдем", – написал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

10 мая руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинские военнослужащие практически выбили оккупантов из Белогоровки.

13 августа Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

15 сентября Гайдай отметил, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контрнаступления. За область придется тяжело сражаться.