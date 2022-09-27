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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьковская ОВА подтвердила освобождение Купянска-Узлового. Это крупнейшая ж/д-развязка в области

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Купянск-Узловой удерживался оккупантами с начала полномасштабного вторжения
Купянск-Узловой удерживался оккупантами с начала полномасштабного вторжения
Фото: Купянск Узловой / Facebook

Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Фрагмент выступления он опубликовал в своем Telegram.

По его словам, у российских военных было несколько принципиальных направлений в Харьковской области, прежде всего – Изюм и так называемая Изюмская высота, через которую они направляли военную технику на территории Донецкой и Луганской областей, усиливая там военное присутствие.

"И, конечно, Купянск-Узловой – это одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области. С первых часов полномасштабной войны он был оккупирован и враг его довольно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ освободили этот населенный пункт и полностью фактически контролируют", – отметил Синегубов.

Чиновник добавил, что в оккупации остается около 6% территории Харьковской области. 

Генеральный штаб 26 сентября сообщил, что силы обороны зашли в поселок Купянск-Узловой. По его данным, в начале недели российские войска обстреливали ряд населенных пунктов на Слобожанском направлении, среди них – три пригорода Купянска: села Кучеровка, Петропавловка, а также Купянск-Узловой.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

16 сентября украинские подразделения зашли в Купянск. Обнаружилось, что  оккупанты обустроили там незаконную тюрьму и удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140 заключенных.

Теги: Харьковская область, Харьковская ОГА, Купянск, война России против Украины, Олег Синегубов
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