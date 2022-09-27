Харьковская ОВА подтвердила освобождение Купянска-Узлового. Это крупнейшая ж/д-развязка в области

По его словам, у российских военных было несколько принципиальных направлений в Харьковской области, прежде всего – Изюм и так называемая Изюмская высота, через которую они направляли военную технику на территории Донецкой и Луганской областей, усиливая там военное присутствие.

"И, конечно, Купянск-Узловой – это одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области. С первых часов полномасштабной войны он был оккупирован и враг его довольно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ освободили этот населенный пункт и полностью фактически контролируют", – отметил Синегубов.

Чиновник добавил, что в оккупации остается около 6% территории Харьковской области.

Генеральный штаб 26 сентября сообщил, что силы обороны зашли в поселок Купянск-Узловой. По его данным, в начале недели российские войска обстреливали ряд населенных пунктов на Слобожанском направлении, среди них – три пригорода Купянска: села Кучеровка, Петропавловка, а также Купянск-Узловой.