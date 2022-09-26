За сутки украинская армия отбила атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов Донбасса – Генштаб ВСУ

"В течение суток украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Подгороднее, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что враг "продолжает сосредотачивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также на срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Враг пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку и наносит удары по гражданской инфраструктуре, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – объяснили в ВСУ.

Военные рассказали, что за последние сутки украинская авиация поразила 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позицию бронированной техники и пять позиций зенитных ракетных комплексов, а ракетные войска и артиллерия – три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, одну позицию ЗРК, два подразделения ракетных войск и артиллерии, три склада с боеприпасами и еще 12 "отдельных важных целей".

"Потери врага уточняются", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)