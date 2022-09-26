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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинская армия отбила атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов Донбасса – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ рассказали об успехах артиллерии
В Генштабе ВСУ рассказали об успехах артиллерии
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты безуспешно пытались наступать в Донецкой области, проинформировал 26 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В течение суток украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Подгороднее, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что враг "продолжает сосредотачивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также на срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Враг пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку и наносит удары по гражданской инфраструктуре, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – объяснили в ВСУ.

Военные рассказали, что за последние сутки украинская авиация поразила 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позицию бронированной техники и пять позиций зенитных ракетных комплексов, а ракетные войска и артиллерия – три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, одну позицию ЗРК, два подразделения ракетных войск и артиллерии, три склада с боеприпасами и еще 12 "отдельных важных целей".

"Потери врага уточняются", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid028QDWpyZoD2uBkqaAweWan1NjXPUNzN14soZNomDLTz1YkUx5WSEjRPTseDZc7XPul

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, оборона, Соледар, боеприпасы, артиллерия, Майорск, Каменка, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, потери России, российские оккупанты
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