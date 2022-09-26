ВСУ атаковали район сосредоточения оккупантов в Херсоне – Генштаб

По предварительным данным, противник потерял до 10 единиц военной техники Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Оккупанты продолжают нести потери. Подтверждено еще одно точное попадание 24 сентября этого года по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в черте города Херсон", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, противник потерял до 10 единиц военной техники. Сейчас уточняются потери россиян в личном составе.

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