ВСУ атаковали район сосредоточения оккупантов в Херсоне – Генштаб

"Оккупанты продолжают нести потери. Подтверждено еще одно точное попадание 24 сентября этого года по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в черте города Херсон", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, противник потерял до 10 единиц военной техники. Сейчас уточняются потери россиян в личном составе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.