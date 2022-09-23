ВСУ освободили Яцковку на левом берегу Оскола и возобновили контроль над позициями возле Бахмута – Генштаб

Он обратил внимание, что село находится на левом берегу реки Оскол, на обратном берегу от освобожденной Харьковской области.

По словам Громова, на бахмутском направлении фронта ситуация сложная, но находится под контролем ВСУ. Оккупанты ведут массированный обстрел артиллерией и авиацией освобожденных Украиной территорий.

Враг пытается вытеснить силы обороны с занятых позиций, но защитникам Украины удается сдерживать натиск. Кроме этого, ВСУ удалось восстановить ранее утраченные позиции южнее Бахмута, добавил Громов.