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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили Яцковку на левом берегу Оскола и возобновили контроль над позициями возле Бахмута – Генштаб

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Яцковка село в Донецкой области
Яцковка – село в Донецкой области
Фото: Yatckivka Celo / Facebook

Вооруженные силы Украины установили полный контроль над населенным пунктом Яцковка в Донецкой области, об этом на брифинге в Military Media Center, который транслировался в YouTube, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он обратил внимание, что село находится на левом берегу реки Оскол, на обратном берегу от освобожденной Харьковской области.

По словам Громова, на бахмутском направлении фронта ситуация сложная, но находится под контролем ВСУ. Оккупанты ведут массированный обстрел артиллерией и авиацией освобожденных Украиной территорий.

Враг пытается вытеснить силы обороны с занятых позиций, но защитникам Украины удается сдерживать натиск. Кроме этого, ВСУ удалось восстановить ранее утраченные позиции южнее Бахмута, добавил Громов.

Контекст:

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали ее на 45%.

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Алексей Громов
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