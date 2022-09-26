ВСУ отбили атаки оккупантов возле 13 населенных пунктов, украинская авиация нанесла 33 удара по позициям противника – Генштаб

Атаки противника были отражены в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.

Авиация сил обороны нанесла 33 удара по вражеским позициям. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и восьми позиций зенитных ракетных комплексов.

Помимо этого, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два беспилотника оккупантов.

Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, две позиции зенитных ракетных комплексов, три подразделения ракетных войск и артиллерии, шесть складов с боеприпасами, а также девять "отдельных важных целей".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября ВСУ освободили от оккупантов 9 тыс. км² территории и около 400 населенных пунктов.