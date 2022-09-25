Мобилизованных россиян командование без подготовки отправляет на линию столкновения – Генштаб ВСУ

"В связи с частичной мобилизацией, объявленной российским военно-политическим руководством, с 22 сентября военные комиссариаты Российской Федерации работают в круглосуточном режиме. Лицам, которые пытаются уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, в оккупированном россиянами Севастополе мужчинам призывного возраста вручили порядка 1 тыс. повесток.

"Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой специальной операции", – объяснили в ВСУ.

В Генштабе рассказали, что "командование российских оккупационных войск новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений непосредственно на линию столкновения".

"Это значительно влияет на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей", – подчеркнули в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)