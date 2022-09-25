Мобилизованных россиян командование без подготовки отправляет на линию столкновения – Генштаб ВСУ

"В связи с частичной мобилизацией, объявленной российским военно-политическим руководством, с 22 сентября военные комиссариаты Российской Федерации работают в круглосуточном режиме. Лицам, которые пытаются уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, в оккупированном россиянами Севастополе мужчинам призывного возраста вручили порядка 1 тыс. повесток.
"Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой специальной операции", – объяснили в ВСУ.
В Генштабе рассказали, что "командование российских оккупационных войск новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений непосредственно на линию столкновения".
"Это значительно влияет на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.
25 сентября в столице Дагестана Махачкале произошли столкновения протестующих с полицейскими.