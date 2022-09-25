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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизованных россиян командование без подготовки отправляет на линию столкновения – Генштаб ВСУ

Военкоматы в России начали работать круглосуточно, отметили в Генштабе ВСУ
Военкоматы в России начали работать круглосуточно, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

Военкоматы России после объявления о мобилизации на войну в Украине начали работать круглосуточно. Об этом проинформировал 25 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В связи с частичной мобилизацией, объявленной российским военно-политическим руководством, с 22 сентября военные комиссариаты Российской Федерации работают в круглосуточном режиме. Лицам, которые пытаются уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, в оккупированном россиянами Севастополе мужчинам призывного возраста вручили порядка 1 тыс. повесток.

"Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой специальной операции", – объяснили в ВСУ.

В Генштабе рассказали, что "командование российских оккупационных войск новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений непосредственно на линию столкновения".

"Это значительно влияет на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02oMzSx7GBMVKPhZt8Ff5oa7SSA4NrMn7s8rKkMxeU3uUJXgo7deS7YyXCyivA77hzl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

25 сентября в столице Дагестана Махачкале произошли столкновения протестующих с полицейскими.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Севастополь, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, мобилизация, военкомат, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, россияне
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