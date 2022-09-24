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В городах России жестко задерживают протестующих против мобилизации. Фоторепортаж

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24 сентября в России на акциях протеста против объявленной властями мобилизации на войну против Украины по состоянию на 19.03 московского времени (совпадает с киевским) задержаны 730 человек в 32 городах. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Правозащитники отмечают, что жестко задерживают в том числе пенсионеров. Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге. Фото с акций протеста в этих городах публикует агентство ЕРА.
Теги: Россия, протесты, война, Москва, Санкт-Петербург, мобилизация, война России против Украины, задержание, акции протеста
 

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