В городах России жестко задерживают протестующих против мобилизации. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
24 сентября в России на акциях протеста против объявленной властями мобилизации на войну против Украины по состоянию на 19.03 московского времени (совпадает с киевским) задержаны 730 человек в 32 городах. Об этом сообщает "ОВД-Инфо"
. Правозащитники отмечают
, что жестко задерживают в том числе пенсионеров. Больше всего задержанных
в Москве и Санкт-Петербурге. Фото с акций протеста в этих городах публикует агентство ЕРА
.