Пилоты российских авиакомпаний массово получили повестки в течение суток после начала мобилизации – СМИ

Как рассказали в отрасли, большинство пилотов в авиакомпаниях – офицеры запаса, прошедшие обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовые, прошедшие срочную службу в армии. По оценкам источников в трех компаниях, потенциально мобилизовать могут 50–80% сотрудников.
В компаниях активно работают над составлением списков на бронь. Но источники говорят, что процедура неясна и у юристов нет понимания, куда целесообразнее передавать списки: в минобороны, минтранс или местным властям.
В Федеральном профсоюзе авиадиспетчеров 22 сентября сообщили, что повестки получили и несколько десятков диспетчеров госкорпорации по организации воздушного движения: в филиалах из Петропавловска-Камчатского, Магадана и Иркутска. Председатель профсоюза Сергей Ковалев сказал "Коммерсанту", что 23 сентября 15 человек должны направиться в призывной пункт в Хабаровск. Организация направила письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить ключевым сотрудникам корпорации право на отсрочку от мобилизации.
Наибольшее опасение вызывает, по словам источников среди топ-менеджеров, возможная мобилизация не только пилотов и диспетчеров, но и технических, коммерческих и IT-специалистов. По словам собеседников издания, их штатная численность гораздо меньше, и возможный уход даже нескольких человек серьезно затруднит или даже парализует работу.
От официальных комментариев "Аэрофлот", S7, UTair, "Уральские авиалинии", Red Wings и другие перевозчики воздержались. В минтрансе и Росавиации изданию не ответили. В авиакомпании "Россия" заявили, что "процесс планирования кабинных и летных экипажей авиакомпании осуществляется в обычном режиме".
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
Повестки уже начали вручать, в том числе – в оккупированном РФ Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.