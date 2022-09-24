Пилоты российских авиакомпаний массово получили повестки в течение суток после начала мобилизации – СМИ

Как рассказали в отрасли, большинство пилотов в авиакомпаниях – офицеры запаса, прошедшие обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовые, прошедшие срочную службу в армии. По оценкам источников в трех компаниях, потенциально мобилизовать могут 50–80% сотрудников.

В компаниях активно работают над составлением списков на бронь. Но источники говорят, что процедура неясна и у юристов нет понимания, куда целесообразнее передавать списки: в минобороны, минтранс или местным властям.

В Федеральном профсоюзе авиадиспетчеров 22 сентября сообщили, что повестки получили и несколько десятков диспетчеров госкорпорации по организации воздушного движения: в филиалах из Петропавловска-Камчатского, Магадана и Иркутска. Председатель профсоюза Сергей Ковалев сказал "Коммерсанту", что 23 сентября 15 человек должны направиться в призывной пункт в Хабаровск. Организация направила письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить ключевым сотрудникам корпорации право на отсрочку от мобилизации.

Наибольшее опасение вызывает, по словам источников среди топ-менеджеров, возможная мобилизация не только пилотов и диспетчеров, но и технических, коммерческих и IT-специалистов. По словам собеседников издания, их штатная численность гораздо меньше, и возможный уход даже нескольких человек серьезно затруднит или даже парализует работу.

От официальных комментариев "Аэрофлот", S7, UTair, "Уральские авиалинии", Red Wings и другие перевозчики воздержались. В минтрансе и Росавиации изданию не ответили. В авиакомпании "Россия" заявили, что "процесс планирования кабинных и летных экипажей авиакомпании осуществляется в обычном режиме".